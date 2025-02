Jazz’Inn 2025, Cuneo partecipa al bando per ospitare la nuova edizione

Il Comune di Cuneo ha presentato la propria candidatura come città ospite dell’edizione 2025 del Jazz’Inn, il living lab organizzato sin dal 2017 dalla Fondazione Ampioraggio volto all’unione di giornate di open innovation in territori minori d’Italia, con previste serate di jazz ed eventi culturali. Il Jazz’Inn ha l’obiettivo di trasformare borghi italiani selezionati in think tank di sviluppo per una settimana coinvolgendo, da tutta la nazione e dall’estero, aziende, startup, investitori, istituzioni, agenzie di sviluppo, scuole e altri attori del cambiamento in tavoli di lavoro, open talk, incontri individuali e promuovere nel contempo modelli di sviluppo locali, contaminando il territorio e facendolo scoprire ai partecipanti, favorendo il confronto e lo scambio tra gli stessi con lo scopo di generare investimenti sostenibili, adottare soluzioni innovative, promuovere modelli di rigenerazione efficaci, avvicinare i giovani e le imprese alla conoscenza delle nuove tecnologie e delle metodologie di innovazione sociale e culturale.

La decisione è stata ratificata all’unanimità dalla giunta cuneese nella riunione di giovedì 20 febbraio scorso, recependo la proposta avanzata da Fondazione WellFARE Impact - Ente del Terzo Settore lo scorso 17 febbraio di, appunto, proporre la città come luogo per l’edizione dell’evento in programma per i giorni 29 settembre al 3 ottobre.

Cuneo, in realtà, non è nuova al sostegno al Jazz’Inn: all’edizione 2024 – svoltasi a Merano -, infatti, la città ha dato il proprio patrocinio, configurando l’impegno come attività importante di accompagnamento all’imprenditoria giovanile nell’ambito del progetto “Insieme per un’Idea”, da realizzarsi assieme a Fondazione WellFARE Impact - Ente del Terzo Settore, Unione Montana Valle Stura, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Plin Impresa Sociale e con il finanziamento da ANCI in seno all’avviso pubblico “Giovani e Impresa” (a sua volta sostenuto economicamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale).

Proprio assieme a Comune e progettisti la Fondazione – che ha assicurato di non necessitare di risorse comunali al di là della messa a disposizione degli spazi, e in senso economico e in senso “umano” - si è impegnata a collaborare nel definire un piano operativo, che già immagina di realizzare l’evento allo Spazio Varco in maniera principale, per poi ampliarlo al territorio dell’Unione Montana Valle Stura e alla Fondazione Digital Innovation Gate421 di Roreto di Cherasco.

Le specifiche del bando si trovano a questo indirizzo.