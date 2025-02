Chiusura temporanea sull'A6 tra Millesimo e Altare per il varo della trave sul viadotto San Bernardo

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di ammodernamento dell’A6 Torino – Savona nel tratto appenninico con l’obiettivo di rimuovere gran parte dei cantieri prima dell’inizio dell’esodo estivo. Tra gli interventi più complessi in corso, spicca quello per la demolizione e ricostruzione del viadotto “San Bernardo” situato tra gli svincoli di Millesimo ed Altare in direzione Savona.

Originariamente composto da tre campate per una lunghezza complessiva di 63 m, il nuovo viadotto sarà realizzato con un’unica campata. Il 22 gennaio scorso sono stati completati i lavori sulla parte destra dell’impalcato, seguiti dal collaudo statico e dall’apertura al traffico su un’unica corsia. Ora si prosegue con la realizzazione della parte sinistra, per poter consentire l’apertura al traffico a due correnti veicolari entro il prossimo 16 aprile, come previsto dal programma condiviso con il Tavolo Tecnico di coordinamento dei cantieri sulla rete autostradale ligure, istituito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Regione Liguria.

In questi giorni è in corso, fuori dalla sede autostradale, l’assemblaggio della trave alta oltre 5 m e dal peso di circa 190 ton. Una volta completata questa fase si procederà con il varo della struttura. Data l’assenza di una carreggiata parallela su cui deviare il traffico, le operazioni sono state pianificate in modo da ridurre al minimo l’interruzione della circolazione. autostradale.

Nel dettaglio il piano varo è articolato nelle seguenti 3 fasi

FASE 1 (3 marzo, ore 20:00 – 4 marzo, ore 00:00): chiusura della tratta tra Millesimo e Altare, con uscita obbligatoria dei veicoli diretti verso Savona presso lo svincolo di Millesimo e rientro possibile presso la stazione di Altare. In questa fase verranno allestite le due autogrù e posizionata la trave su carrelloni mobili;

FASE 2 (4 marzo, ore 00:00 – 10:00): chiusura tra Ceva e Altare, con uscita obbligatoria a Ceva e rientro ad Altare. Durante questa fase, la trave sarà traslata, sollevata e posizionata nella sede definitiva mediante due autogrù che, per stabilizzarsi, occuperanno l’intera carreggiata autostradale. (circa 10 m);

FASE 3 (entro le ore 10:00 del 4 marzo riapertura della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Ceva e Millesimo, mentre il tratto Millesimo-Altare riaprirà entro le ore 18:00 per consentire il completamento delle operazioni di riconfigurazione del cantiere.

I lavori saranno eseguiti con l’impiego di mezzi speciali, tra cui due autogrù da 500 tonnellate, il cui allestimento richiederà oltre 20 autotreni per il trasporto delle zavorre e dei bracci tralicciati. Più di 60 i, tra operai e tecnici, seguiranno un cronoprogramma molto serrato, garantendo il rispetto delle più stringenti norme di sicurezza.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili sui pannelli a messaggio variabile, attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando le pagine Facebook della concessionaria.

Autostrada dei Fiori ricorda l’importanza di rispettare i limiti di velocità, anche nei tratti ove non sono presenti cantieri.