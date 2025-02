Cuneo, un anno di eventi per il 150° anniversario del Circolo ‘L Caprissi

Molti i circoli nati nell’Ottocento sia a Cuneo che nei territori limitrofi, così come in tutta la penisola italiana e anche oltralpe, ma pochi sono quelli sopravvissuti negli anni e arrivati ai giorni nostri in attività e con così tanti iscritti; ‘L Caprissi sì, e in questo 2025 festeggia il 150° anniversario dalla fondazione con i suoi 180 soci attuali.

"Una grande soddisfazione rappresentare l’unico circolo ancora in attività nella Città di Cuneo» - chi meglio del Presidente Franco Civallero, giunto al quarto mandato (otto anni), può esprimere l’emozione del raggiungimento di tale traguardo - « la nostra sede sociale è il primo importante orgoglio dei soci, perché essere proprietari di un intero piano del palazzo d’epoca nel cuore del centro storico della città, a disposizione sia delle attività del circolo che per cerimonie private dei singoli soci, è un prestigio non da poco".

Nonostante le carte indichino il 10 dicembre come data di costituzione del circolo ‘L Caprissi, i festeggiamenti sono già iniziati e proseguiranno con un susseguirsi di eventi nel corso di tutto il 2025. « Lo scorso 12 dicembre, come preambolo dell’anno di festeggiamenti, abbiamo organizzato al Teatro Toselli la Fanfara della Brigata Alpini 'Taurinense', che ha registrato il tutto esaurito» - il Presidente prosegue quindi con i prossimi appuntamenti a calendario - « Al posto del tradizionale ballo di Carnevale, quest’anno abbiamo deciso di collaborare allo spettacolo di “Cristina D’Avena” in programma al palazzetto di Cuneo sabato 1° marzo al quale parteciperemo in gran numero.

Dopodiché, il 5 e 6 luglio andremo a riproporre una corsa delle auto storiche che da oltre 45 anni non si correva più e che partirà da Piazza Galimberti per terminare al Colle della Maddalena; si preannuncia una buona partecipazione anche dall’estero. Dopo la pausa estiva, da settembre inizieranno tutte le manifestazioni e gli spettacoli itineranti in giro per la città. Tra le volontà a cui stiamo lavorando, ci sono i “Mercatini di Natale” a novembre e dicembre in Piazza Boves, con un grande albero proprio nella piazza sotto la nostra sede sociale». In via di redazione l’omonimo libro “ ‘L Caprissi ” che racconterà questi 150 anni del Circolo, la cui presentazione è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

La peculiarità di questi festeggiamenti è proprio la volontà da parte del circolo e dei suoi soci, di creare situazioni di festa, aggregazione e condivisione delle emozioni fruibili dall’intera cittadinanza.

Come accade per ciascuno di noi, anche al Circolo ‘L Caprissi hanno un sogno nel cassetto, che sta decisamente a cuore al Presidente: "A dicembre vorremmo portare tutti i nostri soci a Nizza con un viaggio esclusivo in treno con partenza da Cuneo. Perché Nizza? Il circolo nasce proprio da una “gita fuori porta” a Nizza da parte di una decina di professionisti e imprenditori cuneesi che girando per la città costiera conobbero degli appartenenti ad un club locale e che li invitarono a visitare la propria sede. Al ritorno a Cuneo fondarono ‘L Caprissi sulla base dei molti spunti raccolti, da qui il viaggio a Nizza. Spero non resti un sogno nel cassetto, ma si avveri realmente".

Naturalmente si terranno anche le gare sociali, dove i soci si sfideranno come ogni anno a carte, a biliardo e in altri sport, con tanto di premiazioni. Insomma questi 150 anni del Circolo ‘L Caprissi li vivranno sia i Soci con le loro famiglie, che tutta la Città di Cuneo.