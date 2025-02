Si cerca adozione del cuore per Tobia piccolo cagnolino approdato in canile dopo la morte della sua proprietaria.



È un nonnino in perfetta salute con tantissime competenze: è pulitissimo e non fa i bisogni in casa, passeggia diligentemente senza agitarsi, non cerca mai gruai ed è benevolo e socievole con tutti.

Un cane discreto, tranquillo e dolce che farebbe la gioia di chiunque sappia guardarlo nel profondo senza fermarsi alla sua età anagrafica.

Vi aspetta alla Casa di Freddy a Busca!