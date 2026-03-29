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&quot;Giuseppe Destefanis, un’eredità di pietra e cuore&quot;: la docufiction girata nel Museo ferroviario di Savigliano
"Giuseppe Destefanis, un’eredità di pietra e cuore": la docufiction girata nel Museo ferroviario di Savigliano
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Curiosità | 29 marzo 2026, 16:36

"Giuseppe Destefanis, un’eredità di pietra e cuore": la docufiction girata nel Museo ferroviario di Savigliano

Le riprese nella giornata di ieri

&quot;Giuseppe Destefanis, un’eredità di pietra e cuore&quot;: la docufiction girata nel Museo ferroviario di Savigliano

Si sono svolte oggi 28 marzo 2026 presso la sede espositiva di Savigliano, le riprese del "docufilm" dedicata a una delle figure più significative della filantropia piemontese del Novecento.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Ing "G. Destefanis" con il contributo dei comuni di Front e Vauda Canavese, curato e diretto dal regista Eraldo Enrietti, è nato per celebrare il centenario della morte di Giuseppe Destefanis (1926–2026), ingegnere, visionario e benefattore che scelse di destinare l’intero patrimonio alla propria comunità e alle fasce più fragili della popolazione.

Data la rilevanza storico culturale, l'attività ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte e la Film Commision Torino Piemonte ha messo a disposizione la propria struttura.

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