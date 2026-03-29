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Alone lunare, spettacolo nella notte ieri a Cuneo
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Curiosità | 29 marzo 2026, 17:17

Alone lunare, spettacolo nella notte ieri a Cuneo

Il cerchio era ben visibile. Normalmente preannuncia brutto tempo, ma non è questo il caso

Alone lunare, spettacolo nella notte ieri a Cuneo

Ieri sera, alzando lo sguardo, era difficile non notare un dettaglio: attorno alla Luna si disegnava un cerchio luminoso, nitido e silenzioso. Un alone perfetto, quasi sospeso, attorno alla luna nella sua fase Gibbosa Crescente, illuminata per oltre la metà.

Il fenomeno, noto come alone lunare, non è così frequente da passare inosservato, ma nemmeno così raro da essere eccezionale. 

Si verifica quando la luce della Luna attraversa sottili velature di nubi alte, i cirri, composte da microscopici cristalli di ghiaccio. È proprio la particolare forma di questi cristalli a rifrangere la luce creando un anello regolare, con un raggio apparente di circa 22 gradi.

Non è solo un fenomeno estetico. Nella tradizione popolare, l’alone lunare è spesso considerato un segnale di cambiamento del tempo. “Luna col cappello, pioggia in arrivo”, recita un detto antico. Ma non è questo il caso, perché le previsioni per i prossimi giorni sono all'insegna del sole. 

Barbara Simonelli

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