Alone lunare, spettacolo nella notte ieri a Cuneo

Ieri sera, alzando lo sguardo, era difficile non notare un dettaglio: attorno alla Luna si disegnava un cerchio luminoso, nitido e silenzioso. Un alone perfetto, quasi sospeso, attorno alla luna nella sua fase Gibbosa Crescente, illuminata per oltre la metà.

Il fenomeno, noto come alone lunare, non è così frequente da passare inosservato, ma nemmeno così raro da essere eccezionale.

Si verifica quando la luce della Luna attraversa sottili velature di nubi alte, i cirri, composte da microscopici cristalli di ghiaccio. È proprio la particolare forma di questi cristalli a rifrangere la luce creando un anello regolare, con un raggio apparente di circa 22 gradi.

Non è solo un fenomeno estetico. Nella tradizione popolare, l’alone lunare è spesso considerato un segnale di cambiamento del tempo. “Luna col cappello, pioggia in arrivo”, recita un detto antico. Ma non è questo il caso, perché le previsioni per i prossimi giorni sono all'insegna del sole.