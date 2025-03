Sei single? Trova l'Amore, ora!

Ciao, cuori solitari! Basta con le favole: l'amore non bussa alla porta per magia, soprattutto se l'unico che suona è il corriere!

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 49 anni

Lui è un impiegato in banca, 49 anni, alto, brizzolato e con occhi verdi, divorziato senza figli, cerca una donna ironica, intelligente, semplice, che abbia nel cuore il desiderio di amare ancora con tutta sè stessa, perché senza passione… che senso ha la vita? Non gli importa se sei una scienziata o se sei la regina del supermercato, l'importante è che la passione non ti spaventi (e che magari tu sappia apprezzare un buon vino!). Se pensi di poter essere quella che riempie il bicchiere della sua vita, chiama al 340 3848047!

Lui, single, 62 anni

Lui è un bel signore di 62anni, commerciante di legni pregiati nel mondo (sì, è un uomo che sa come "trattare" le cose più rare e preziose). Creativo, fantasioso e con una passione sfrenata per il tango argentino (se balli con lui, preparati a fare un figurone, promesso!). È romantico, ma finora è rimasto single solo perché non si è mai accontentato di una donna qualsiasi pur di non stare solo. Cerca quella donna che fa perdere la testa, quella che ti fa sentire le farfalle nello stomaco, se anche tu credi che l'amore non abbia età, chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

Bellissima, ha un fisico snello, è italiana, 30 anni, maestra d'asilo. Ama cucinare, andare in bicicletta (anche se non partecipa al Tour de France!) e ha sani principi morali (sì, è proprio una brava ragazza, ma con un pizzico di ironia) Cerca un uomo onesto, lavoratore e serio, per costruire una famiglia felice. Età non importa, ma niente stranieri, per favore! Se pensi di essere l'uomo giusto, manda un messaggio al direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 35 anni

Lei è piemontese, lavora onestamente, ha 35 anni, e, dicono, un fascino che si nota, è single e stanca di storielle che non portano a nulla, cerca un uomo schietto e fedele, che voglia costruire qualcosa di serio. Non importa se più grande, ma che voglia una relazione stabile, per un eventuale matrimonio o convivenza, se anche tu stai cercando le stesse cose manda un messaggio al 340 3848047!

Lei, single, 42 anni

Incantevole, dottoressa farmacista, 42 anni, capelli castani, occhi celesti, aspetto femminile. E' una donna che sa essere affettuosa e gentile, e nel tempo libero offre anche un po' del suo tempo come volontaria nella Protezione Civile, divorziata e libera da impegni familiari, cerca un uomo serio e sincero, con cui stare semplicemente bene, se anche tu cerchi un po' di dolcezza nella vita, chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 50 anni

Splendida 50enne, con un sorriso che risolleva gli animi, fisico snello, capelli biondi e occhioni verdi che incantano, dirige un'azienda vitivinicola, ha sempre una buona parola per tutti, crede fermamente che esista l'amore disinteressato, sincero, è stanca di conoscere persone vuote. Cerca un uomo serio, anche più maturo, ma che la ami davvero, se anche tu sei stanco di storielle e cerchi qualcosa di genuino, chiama al 340 3848047!

Lei, single, 58 anni

Bella signora di 58 anni, occhi verdi e un aspetto giovanile che potrebbe far invidia a chiunque, è vedova senza figli e tornare a casa e non trovare nessuno che la aspetta per un abbraccio e una chiacchierata, è diventato triste, lei ama cucinare, fa volontariato e cerca un uomo tranquillo, anche più maturo, a cui poter dedicare affetto e un po' di attenzioni, se anche tu sei stanco della solitudine e cerchi un po' di compagnia sincera, chiama al 340 3848047!

Lei, single, 65 anni

Signora piemontese di 65 anni, vedova, con più vita nelle gambe di un giovane in palestra, ama fare lunghe passeggiate, e curare l'orto, cerca un compagno che, oltre a saper apprezzare una buona passeggiata, non si faccia intimidire dalla sua passione per le zucchine e i pomodori, se sei serio, sincero e ti piace la vita all'aria aperta, chiama al 340 3848047!

