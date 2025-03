Sfilata dei gruppi A Mondovì: "Un successo di publico, il Carnevale è la festa delle famiglie e dei bambini"

Un grande successo di pubblico e divertimento, la prima sfilata del Carlevé ‘d Mondvì 2025, che ha visto protagonisti i gruppi mascherati in una suggestiva “passeggiata” nel Centro storico di Mondovì Breo. Grande folla con persone di tutte le età assiepate lungo le storiche contrade del cuore commerciale monregalese, tantissimi sfilanti per un evento animato e divertente che si è concluso con una doppia festa, il lancio dei palloncini e la musica in piazza San Pietro, e ancora dj protagonisti in piazza Santa Maria Maggiore.

“La sfilata a piedi nel Centro storico cittadino si conferma una formula vincente – commentano per l’Amministrazione comunale il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno, assieme al presidente della Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello -: ancora una volta il tempo atmosferico particolarmente clemente ha assecondato l’affluenza di un pubblico decisamente numeroso. Si è confermato che il carnevale è la festa delle famiglie e dei bambini, come evidenzia anche la massiccia presenza di ‘piccoli Mori’ e ‘piccole Béle’ che hanno costituito un coloratissimo e divertente gruppo assieme ai loro genitori. Ottima l’affluenza anche in piazza Ellero di fronte alle tante attività offerte per i più piccoli. Una gran bella giornata con riscontri davvero positivi”.

Domenica 9 marzo sul circuito omologato di Breo va in scena la seconda sfilata, quella dedicata ai carri allegorici. La partenza è prevista per le ore 14.30 per il circuito piazza Levi-corso Statuto-ponte Cavalieri d’Italia-via Durando-via Baretti-ponte Madonnina-corso Statuto. Un circuito di circa due chilometri di lunghezza che ospiterà in totale oltre 1.500 sfilanti.

In sfilata vedremo: il carro allegorico di Mondovì-Fiori di Bambù “Il pescatore di sogni”; il carro del Moro di Mondovì e la sua Corte; il carro allegorico di Scalenghe “Noi siamo come Hikikomori”; il carro allegorico di Roletto-Pinerolo “Più denti”; il carro allegorico di Racconigi “L’Apocalisse”; il carro allegorico di Centallo “Leoni da tastiera”; il carro allegorico di Villafalletto “Non fuggire, affrontalo!”; il carro allegorico di Poirino “Scuderia 2007 Poirino”; il gruppo mascherato dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle; il gruppo mascherato di Mondovì Cantine Bonaparte “Cantine e i Rockets le suonano al Carlevè”; il gruppo mascherato di Farigliano “Suorpresa”; il gruppo mascherato di Mondovì Sant’Anna “Mai dire game over”; il gruppo mascherato della Palestra O2 “Don’t quit your fun!”; la Banda musicale della Città di Mondovì; gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo; i trampolieri e acrobati della Scuola di circo BurattinArte.

Al termine della sfilata ci sarà la premiazione dei vincitori, in piazza Ellero, presso il carro del Moro.

In pillole...

Ore 14.30 partenza per il circuito: piazza Levi-corso Statuto-ponte Cavalieri d’Italia-via Durando-via Baretti-ponte Madonnina-corso Statuto

A seguire: premiazione in piazza Ellero Ledwall in piazza Levi

Per tutto il pomeriggio, in piazza Cesare Battisti: street food

