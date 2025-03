Auto in fiamme a Mondovì Piazza: escluso il dolo

È stato scatenato da un cortocircuito l'incendio che ieri sera, sabato 1° marzo, ha interessato un'autovettura che era posteggiata all'angolo tra via San Pio V e via Del Seminario - non in via Giolitti, come precedentemente indicato, nel rione di Mondovì Piazza.

L'allarme è scattato ieri sera verso le 22, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Mondovì e i Carabinieri. Domate le fiamme e messa in sicurezza l'area i rilievi hanno permesso di constatare che il rogo non è stato doloso, ma dovuto a un cortocircuito del mezzo.

Le fiamme hanno annerito la facciata del palazzo a fianco del quale era parcheggiato il veicolo, ma non hanno fortunatamente coinvolto altri mezzi che si trovavano posteggiati nelle vicinanze e non risultano persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per un paio di ore. Il mezzo è poi stato rimosso.