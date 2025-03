Streglio e le "sue" Feste di Primavera

Streglio è festa tutti i giorni ed in questo 2025 la gamma si amplia con la nascita di nuove proposte.

Il blu del cielo stellato Streglio avvolge, in un magico abbraccio, la nuova linea FESTE DI PRIMAVERA, una nuova idea made in Streglio1924 che diventa un dolce pensiero per le ricorrenze che costelleranno la stagione del risveglio della natura e dei colori.



Un’idea per ogni festa!

Alle porte c’è la FESTA DELLA DONNA per festeggiare la quale un elegante astuccio decorato con mimose, racchiude ovettini cremosi assortiti con guscio di cioccolato al latte o fondente, che nascondono morbide e gustose farciture: la cremosità del caramello salato, la delicatezza del cremino alla Nocciola Tonda Gentile Trilobata, la freschezza dei frutti rossi e la meraviglia del cremino al pistacchio salato.



E poco dopo arriva la FESTA DEL PAPÀ al quale è stato dedicato un astuccio contenente i Giandujotti e il Turin al Rhum Streglio. I Gandujotti rappresentano la magia del cioccolato finissimo, lavorato insieme alla Nocciola Tonda Gentile delle Langhe, che si trasforma in una crema morbida, consistente, lucida: la crema Gianduja, da cui prende forma un simbolo della città di Torino e uno dei cioccolatini più apprezzati al mondo. Mentre i Turin al Rhum Streglio dove la crema al rhum, dalla consistenza morbida e vellutata, incontra il sapore deciso del cioccolato fondente, creando un equilibrio perfetto. Il profumo intenso del rhum si diffonde delicatamente sul palato, regalando un piacevole e avvolgente senso di calore. Un’esplosione di gusto che conquista gli amanti del cioccolato e del rhum.



A maggio c’è poi la FESTA DELLA MAMMA che si festeggerà magari con una confezione, decorata con delicati disegni e contente un assortimento dei Cuori Streglio: bianco con pasta di mandorle nocciole e gruè di cacao, al latte con caramello mou e sale, fondente con caramello e lampone.

E per sfogliare una margherita con il M’AMA non M’AMA, nulla di meglio che l’allegro astuccio pieno di golose Margherite Streglio, uno dei veri e propri simboli dello storico marchio torinese. Le Margherite, iconico cioccolatino Streglio, ricordano il fiore primaverile con delicati petali di cioccolato al latte, una punta di cioccolato bianco al centro e un ripieno di crema di Nocciola Tonda Gentile Trilobata pralinata dalla consistenza sorprendente.

Il mondo Streglio è il regno delle cose speciali. Un incontro di nuovi sapori che si sposano con la tradizione e l’arte del saper fare cioccolato. Ogni creazione del brand torinese racconta una storia di dolci eccellenze e squisite bontà, che la fantasia e le mani dei Maestri pasticcieri trasformano in una favola indimenticabile, da cui nasce anche la nuova proposta della linea FESTE DI PRIMAVERA, tutte da assaporare e scoprire.

La linea FESTE DI PRIMAVERA è acquistabile sul sito www.streglio1924.it , negli store Galup di Torino e Pinerolo e nei migliori negozi in Italia: un’idea per un dono o un semplice modo per regalarsi una dolce coccola.