InsiAmo: al via la rassegna del Comune di Cuneo "8 marzo è tutto l'anno"

“8 marzo è tutto l’anno” è l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale in un’ottica di ricerca di sinergie che spaziano dalla condivisione delle proposte, allo scambio degli spazi fisici, alla promozione attraverso i singoli canali propri dei vari organizzatori.

Il mese di marzo si presenta ricco di appuntamenti e iniziative, momenti di riflessione e condivisione per collaborare alla creazione di una cultura di pari opportunità, per sviluppare una comunità coesa e inclusiva, per dare maggior visibilità e valore ai mille volti e alle svariate sfaccettature dell’universo femminile.

L’edizione 2025 ha come sottotitolo l’espressione “insiAmo” perché, come ha dichiarato l’assessora alle Parità e Antidiscriminazioni Cristina Clerico: “L’invito che vogliamo lanciare è quello di andare al di là delle barriere, degli steccati e dei contrasti, dando l’idea di tante pluralità che si incontrano, restando insieme l’uno accanto all’altra, indipendentemente dal genere. Un concetto che abbiamo voluto riprendere fin dalla locandina della rassegna, che ritrae un gruppo di persone che “insieme” formano un cuore, rappresentazione simbolica dell’amore.”

Le iniziative variano dai laboratori ai concerti, dalle passeggiate alla proiezione di film tematici, dalle conferenze alle chiacchierate informali, dalle visite guidate ai percorsi tematici alle mostre e molto altro, con un calendario che continuerà fino a metà aprile, proprio perché 8 marzo è, e deve essere, tutto l’anno.

Dopo la mostra fotografica La vita himalayana in bianco e nero (visitabile fino al 9 marzo all’Open Baladin di Piazza Foro Boario), si parte giovedì 6 marzo con un laboratorio pensato per nonni e bambini, al Micronido Tataclò: a cura delle educatrici del micronido, rivolto a nonni, nonne e i loro nipotini (2-3 anni), per ritagliarsi un tempo in cui fare attività piacevoli che possono essere riprodotte nei contesti quotidiani.

Molto numerosi e pensati per pubblici molto diversi gli appuntamenti della giornata dell’8 marzo: dall’escursione in bici di Piedmont Bike Tour alle visite guidate dedicate alla figura di Alice Schanzer (al Museo Casa Galimberti), dalle visite tematiche alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle Città” al laboratorio “Tutti d'accordo!” al Museo Diocesano e molto altro ancora.

Tutte le iniziative sono promosse dall’ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo e organizzate in collaborazione con diverse realtà del territorio, molte delle quali facenti parte di Laboratorio Donna, gruppo comunale di partecipazione.

Il programma completo della rassegna, con orari, dettagli e modalità di prenotazione per ogni singolo evento, è disponibile alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/parita-e-antidiscriminazioni/rassegne-ed-iniziative/8-marzo-e-tutto-lanno.html

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito salvo diversa indicazione.