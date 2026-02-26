In cucina con la friggitrice ad aria… e buon appetito dal Caffè letterario di Bra!

Tutti pazzi per la friggitrice ad aria! È pratica e versatile, promette una cucina più veloce, ma anche più sana e ugualmente gustosa. Poco olio e tanta resa per un apparecchio che funziona come il forno ventilato. La differenza sta nelle dimensioni contenute e nella potenza, in particolare della ventola (arriva fino a 200°), che fa girare il calore all’interno della camera di cottura.

Non solo le classiche patatine fritte, il bello di questa nuova tecnologia è che possiamo friggere, grigliare, arrostire e cuocere praticamente di tutto, dall’antipasto al dolce, perfetta per chi segue una dieta equilibrata. Uova sode? Sì. Toast con il bacon? Esatto. Le ricette della nonna? Certo. Addirittura la pizza! Le possibilità di impiego sono infinite e potrebbe sostituire il forno (e non solo) in tutto e per tutto.

I cibi migliori da preparare nella friggitrice ad aria sono carne e pesce in piccole porzioni, fritture di pesce, verdure, in particolare quelle surgelate, polpette, prodotti prefritti, paste sfoglie, torte rustiche, qualsiasi tipo di frittata, ma anche dolci e condimenti per i sughi.

Ci sono però alimenti che non sono indicati per la cottura in friggitrice ad aria, come pasta, riso e cereali che necessitano di bollitura, formaggi, cibi pastellati, cibi da cuocere in umido, i broccoli, polveri e cibi molto leggeri, arrosti interi e alimenti molto grandi.

Invece, permette di riscaldare i cibi cucinati in precedenza, lasciandoli croccanti, ma anche di realizzare preparazioni e dolci vegani, senza uova, latte o burro, perché permette di mantenere un grado di umidità maggiore rispetto ai forni tradizionali.

Grazie alle nuove friggitrici possiamo mettere da parte le preoccupazioni e concederci senza rimorsi un piccolo peccato di gola! Questo innovativo elettrodomestico promette infatti di riprodurre “quasi” fedelmente la fragranza del fritto tradizionale, ma con circa l’80% di grassi in meno.

Per dimostrarcelo, è uscito il libro “In cucina con la friggitrice ad aria” (Mondadori 2025), firmato dalla food blogger Benedetta Rossi. Oltre 200 ricette testate dai ragazzi di Buon’Idea, tutte in stile Benedetta, quindi semplici, veloci e sfiziose. Non ve ne pentirete nelle serate in cui dovrete improvvisare una cena alle 11 di sera dopo una giornata sfiancante al PC.

Un esempio per cominciare? Gnocchi fritti. Vi basterà distribuire gli gnocchi nel cestello della vostra friggitrice e cuocere a 200° per 10 minuti, dopo averli irrorati con pochissimo olio e salati a fine cottura. Fidatevi e provatela presto!