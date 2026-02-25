Gli Alpini di Envie festeggiano 70 anni di storia

Envie si prepara a indossare il cappello con la penna nera per una serata speciale.

Sabato sera 28 febbraio alle 20, nei locali del bocciodromo comunale di via Circonvallazione 23, il Gruppo Ana di Envie della Sezione Monviso di Saluzzo festeggerà i 70 anni di fondazione aprendo ufficialmente anche la campagna tesseramenti 2026.

Guidato da Giacomino Sandrini, il gruppo raggiunge un traguardo che racconta una lunga storia di amicizia, memoria e impegno per il paese ai piedi del Mombracco.

Nato nel 1956 in un bar di Envie, il sodalizio conta oggi settanta associati e continua a rappresentare un punto di riferimento locale, unendo generazioni diverse nello stesso spirito alpino: quello dei “veci”, testimoni della fondazione, e dei “bocia”, che ne portano avanti attività e tradizioni.

“Proprio i più giovani – spiega il segretario del gruppo Gaetano Giugliano, a nome del direttivo - hanno voluto rendere omaggio alla fedeltà associativa preparando una classifica speciale dei soci più longevi e affezionati al tesseramento, che saranno premiati durante la serata. In testa il decano Massimo Mattio, classe 1939, seguito da Oreste Buzzi, Giovanni Aimar, Eugenio Griglio, Guido Ferreri, Giuseppe Tuninetti, Bruno Chiappero e Mario Demaria, alpini che da decenni rinnovano la loro adesione. L’invito è aperto a tutti – afferma Mattio - non solo agli alpini, ma anche famiglie, amici e simpatizzanti. L’obiettivo è trasformare l’anniversario in una grande festa di comunità, nel segno della fratellanza alpina e della condivisione”.

A Envie, inoltre, la presenza alpina è doppia: in frazione Occa è attivo anche un altro gruppo, guidato da Chiaffredo Civallero, con trentadue associati, segno di una tradizione ancora viva sul territorio.

La serata culminerà con la tradizionale cena sociale del tesseramento. Quota di partecipazione 30 euro (gratuita per i nati dal 2020, 13 euro per i nati tra 2011 e 2019). Prenotazione obbligatoria contattando Marinella Barbero al numero 329-1369082.