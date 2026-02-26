L’Avis Bra ha inaugurato un nuovo automezzo di servizio. Le parole del presidente Armando Verrua

L’Avis di Bra guadagna quattro ruote: in occasione della festa sociale che domenica 22 febbraio ha visto protagonisti i donatori di sangue, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo mezzo in forza al gruppo, acquistano grazie al contributo di sponsor locali.

Si tratta di un furgone con la cabina per sei posti con vano carico per materiale molto grande. È un mezzo versatile che potrà essere utilizzato per l’attività dell'associazione, tra cui quello di raggiungere tante piazze per promuovere il valore del dono, come spiega il presidente dell’Avis, Armando Verrua: «Andare alle scuole per promuovere la donazione, rappresentanza alle manifestazioni nostre e delle altre associazioni, portare materiale adatto a fare le donazioni... Tutte attività che prima venivano fatte con mezzi privati dei volontari».

Infine, il presidente ha ringraziato le realtà che hanno sostenuto il progetto, realizzato in memoria del dottor Marco Cananzi, prematuramente scomparso nel 2023. Parliamo di: Città di Bra; Fondazione CRC; Tesi; Gruppo Verrua; Banca di Cherasco BCC; Abet; Rolfo; Serigraphis pubblicità; Gruppo Montello; Montalbano Assicurazioni; Anioc.

La benedizione e la presenza di tante autorità hanno dato un grande valore alla cerimonia, mentre già in questi giorni il mezzo - con le sue decorazioni a richiamare il logo di Avis e Aido - ha iniziato a circolare per le strade di Bra.