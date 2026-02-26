Solidarietà che diventa rete: anche da Alba i Frati Minori Piemonte Onlus rilanciano i progetti contro la povertà

Non solo assistenza immediata, ma un insieme strutturato di servizi pensati per accompagnare le persone nei momenti di maggiore fragilità. È questa la direzione dell’impegno dei Frati Minori Piemonte Onlus, organizzazione attiva nel contrasto alla povertà materiale e all’esclusione sociale attraverso progetti sviluppati su scala territoriale e regionale, con un punto di riferimento importante anche ad Alba, nella sede di viale Vico.

Sono diverse le attività più riconoscibili dell’associazione, a partire dalla Mensa del Povero, luogo quotidiano di accoglienza per chi vive situazioni di difficoltà e può ricevere non solo un pasto caldo ma anche ascolto e relazione. Accanto alla mensa operano il Centro d’Ascolto, dedicato all’accompagnamento di persone e famiglie fragili, lo Sportello giovani e lo Sportello famiglie, strumenti pensati per intercettare bisogni differenti e costruire percorsi personalizzati di sostegno.

L’organizzazione partecipa inoltre al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027, all’interno delle misure rivolte al contrasto della deprivazione materiale. Un progetto che integra la distribuzione alimentare con azioni di accompagnamento sociale, orientamento e supporto continuativo, con l’obiettivo di favorire autonomia e reinserimento.

Nel corso del 2025 le attività hanno consentito di sostenere 701 persone in condizioni di grave difficoltà, attraverso la distribuzione di oltre 11.600 chilogrammi di alimenti, pari a 2.801 pacchi alimentari e pasti pronti finanziati dal programma nazionale. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte e alla rete di enti partner coinvolti.

Accanto agli interventi alimentari, l’impegno dei Frati Minori Piemonte Onlus si estende a numerosi ambiti sociali: accompagnamento dei migranti nei percorsi linguistici e burocratici, progetti di accoglienza per giovani senza dimora, iniziative di inserimento lavorativo, attività di doposcuola per minori e momenti di socialità dedicati alle persone sole. Non manca anche una dimensione culturale e aggregativa, come il laboratorio teatrale San Felice, pensato per offrire ai giovani uno spazio di espressione e crescita.

Per maggiori informazioni: https://www.fratiminoripiemonte.org/