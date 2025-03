Piasco: il gruppo di minoranza rilancia le sue proposte per il paese

I consiglieri di minoranza Giancarlo Panero e Flavio Fraire hanno annunciato durante i due incontro, tenuti nei giorni scorsi con la cittadinanza, un cambio di nome per il loro gruppo consiliare: da ‘Panero per Piasco Bene Comune 2030’ a ‘Piasco Bene Comune 2030’, la richiesta è stata fatta dallo stesso Panero per dare così al gruppo il senso di squadra, eliminando il riferimento personale per dare maggiore centralità al progetto collettivo.

Nei due incontri i consiglieri hanno ribadito: "Siamo un gruppo 'apartitico e civico', mentre non possiamo dire altrettanto della signora sindaco Stefania Dalmasso. Siamo minoranza, non opposizione, e lo abbiamo dimostrato approvando scelte della maggioranza. Tuttavia, non possiamo dire altrettanto visto che varie nostre proposte costruttive non sono state prese in considerazione".

Tra queste affermano Panero e Fraire: “Come gruppo di minoranza abbiamo proposto in Consiglio Comunale l'attivazione della videoconferenza per le riunioni del Consiglio comunale, con una spesa preventivata di 2.069 euro. L'obiettivo era permettere ai consiglieri temporaneamente fuori Piasco per studio o lavoro di partecipare alle sedute, come già avviene per le riunioni di Giunta, e offrire a tutti i cittadini la possibilità di assistere da casa alle riunioni registrate. Tuttavia, la proposta è stata bocciata dalla maggioranza, nonostante la sindaca Dalmasso avesse sostenuto in campagna elettorale la necessità della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa".

Il gruppo continua a sostenere la collocazione del refettorio per la scuola primaria scolastica sul terrazzo dell’adiacente scuola dell’infanzia.

Inoltre, Panero e Fraire chiedono la realizzazione della rotonda presso Pilone Rocche, sulla strada provinciale.

Il gruppo consiliare ha evidenziato il grave problema della denatalità a Piasco dato che nel 2024, ci sono state 14 nascite e 40 morti.

Per contrastare il fenomeno, avanzano proposte concrete: "Più servizi, più attenzione alla famiglia, più sconti sui tributi comunali (riferiti al reddito e alla composizione della famiglia) e sostegno economico sull’uso dei servizi".

Un altro tema prioritario è quello della casa. Il gruppo propone un "Protocollo tra proprietari e inquilini, registrato in Comune, per sconti sugli affitti e quindi incentivo all’occupazione degli alloggi".

Inoltre, suggeriscono di "Ridurre l’aumento del tributo comunale dell’Imu per sostenere le abitazioni. Inoltre istituire un ufficio comunale di informazione per conoscere ed ottenere gli interventi per le famiglie.

Serve una politica per la famiglia, oltre al bonus una tantum" sottolineano i consiglieri.

Un altro aspetto rilevante riguarda i giovani. "Nel 2024 sono aumentati i giovani di Piasco che sono andati a lavorare all’estero", affermano Panero e Fraire, evidenziando un incremento degli iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).

Per contrastare questo fenomeno, il gruppo chiede di "Ottenere lo sportello informalavoro dall’ufficio di collocamento di Saluzzo dato che in paese ci sono 104 casi critici, e di sostenere e privilegiare i rapporti con la cooperativa sociale quale intervento per i lavoratori fragili.

Infine, il gruppo solleva il tema dell’assistenza agli anziani, proponendo di "Anticipare la situazione della Casa di riposo, prevenendo eventuali difficoltà con il sostegno alle famiglie, in rapporto al reddito, chiedendo l’intervento della Regione".

Inoltre, suggeriscono di sperimentare l’assistenza domiciliare sia per gli anziani che per le famiglie.

Le proposte del gruppo di minoranza puntano a una maggiore attenzione verso il sociale e il territorio, con la volontà di "Essere costruttivi e lavorare per il bene comune".