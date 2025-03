"Vasi da riempire, fuochi da accendere". A Fossano un incontro con lo scrittore Enrico Galiano

In arrivo a Fossano l’autore Enrico Galiano, per un pomeriggio unico tra ironia, emozioni e riflessioni. Galiano è insegnante di italiano in una piccola scuola di periferia, scrive romanzi e crea contenuti per il web; il suo ottimismo è uno strumento importante nell'accompagnare i ragazzi, ma non solo: anche docenti e genitori potranno vedere il " bello" che può esserci a scuola, nei ragazzi, nel mestiere scelto.

L’incontro, in programma sabato 29 marzo alle 15.30 presso il cinema “I Portici”, è gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso QRcode presente sulla locandina. Le prenotazioni saranno possibili dal 10 marzo al 16 marzo (non verranno accettate prenotazioni precedenti al 10 marzo).

L’iscrizione può comprendere fino a due nominativi da indicare nel modulo.

Riceverete in un secondo tempo una mail di conferma con l'assegnazione del posto.

Vi preghiamo di avvertirci in caso di imprevisti che non vi permettano di essere presenti. Il vostro posto potrebbe consentire alle persone in lista d'attesa di partecipare. In caso di disdetta della prenotazione vi preghiamo di scrivere a: continuitafossano@gmail.com.