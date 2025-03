Alba: presentato in comune il progetto delle visite virtuali alle opere di arte sacra della chiesa di San Giovanni

L’Associazione San Giovanni ha presentato al Sindaco Alberto Gatto, all’Assessora a Cultura e turismo Caterina Pasini e al Capogabinetto Gianluca Gioetti, il progetto “Visioni D’Arte - San Giovanni 3D” per vistare la chiesa di San Giovanni ad Alba in modo virtuale grazie alla digitalizzazione delle opere sacre.

Il progetto era già stato presentato in anteprima nel settembre scorso nella Casa Diocesana di Altavilla ad una platea composta dagli insegnanti di religione delle scuole della Diocesi di Alba di ogni ordine e grado e ora si sono concluse le fasi di test anche nelle scuole locali.

Il progetto è nato dall’idea dell’associazione San Giovanni - che dispone dello Spazio San Giovanni adiacente alla chiesa e che si è da sempre fatta promotrice per valorizzare l’edificio ed i suoi beni - di rendere la visita guidata alle opere di arte sacra presenti in San Giovanni fruibile a tutti, in modo dislocato, replicabile e soprattutto immersivo ed emozionale grazie al 3D.

L’idea è nata guardando ad altri esempi di digitalizzazione di arte sacra, come la Chiesa della Missione di Mondovì, il Duomo di Milano o ancora la Cappella Sistina in Vaticano. Si è dunque realizzato, in collaborazione con Guido Mignone della I.Com di Vezza D’Alba e l’Associazione Turismo in Langa di Alba, la digitalizzazione di tutte le opere d’arte e della struttura dell’edificio, guidate da una voce narrante e visualizzate in realtà virtuale a 360° e in 3D grazie a visori dedicati.

La visita virtuale è completata da una panoramica storica ed espositiva sui “Maggiori Pittori Rinascimentali” piemontesi, operanti nello stesso periodo del Macrino, come il Gandolfino da Roreto, Gaudenzio Ferrari.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessora Caterina Pasini: “La chiesa di San Giovanni è una vera e propria pinacoteca di opere di arte sacra, un patrimonio culturale inestimabile per la nostra città che merita di essere valorizzato e accessibile a tutti. Ringraziamo l’Associazione San Giovanni che da sempre è in prima linea per la promozione di questo spazio. Poterlo visitare anche in modo virtuale permette di ampliare il numero di persone che potranno scoprirne i suoi tesori”.

Il progetto è stato possibile poiché ha ottenuto un contributo a valere sul PNRR Bando TOCC per il supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale, ed un contributo della Fondazione CRC per la valorizzazione.

L’esperienza è prenotabile inviando una richiesta a info@sangiovannialba.it. Maggiori info su www.sangiovannialba.it