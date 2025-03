Torino, ruba il cellulare a un'anziana donna: fermata da un carabiniere cuneese fuori servizio

È accaduto a Torino, in pieno centro, in via Cernaia, alla fine di febbraio: i due militari, padre e figlio, erano liberi dal servizio e in vacanza nel capoluogo piemontese con i propri familiari - il padre, maresciallo, è comandante di stazione in un comune irpino mentre il figlio, giovane carabiniere, presta servizio in un comune del cuneese.

L'intervento dei due carabinieri

Mentre percorrevano via Cernaia con la propria autovettura, i due si accorgevano che sulla strada, sul marciapiede, una signora anziana in compagnia del coniuge, era stata appena derubata con destrezza del proprio telefono cellulare da una donna che la seguiva in maniera discreta.

Vista la scena, i due militari dell’Arma sono scesi velocemente dalla propria autovettura ed hanno bloccato la presunta borseggiatrice, successivamente identificata in una trentottenne di origini marocchine, residente a Torino, nota alle forze di polizia per fatti analoghi, trovandole il telefono appena rubato.

L'arresto per furto aggravato

La refurtiva è stata restituita alla persona offesa mentre per la donna è scattato l’arresto in quanto gravemente indiziata del reato di “furto aggravato” e, secondo indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

I provvedimenti a carico della persona citata sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.