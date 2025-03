La musica di Paolo Conte protagonista al Politeama di Bra

Sarà la musica la protagonista del nuovo appuntamento al Teatro Politeama Boglione di Bra.

Venerdì 14 marzo (ore 21) arriva sul palco di piazza Carlo Alberto “Vieni via con me. Omaggio a Paolo Conte”: si tratta di concerto unico nel suo genere, un’armoniosa fusione di swing, poesia e dolcezza tipici della musica di Paolo Conte. Un universo musicale e letterario che travolge gli spettatori e li trascina in un viaggio nostalgico alla riscoperta della composizione del celebre paroliere. A interpretare capolavori senza tempo come “Boogie” e “Sotto le stelle del jazz”, “Bartali” e “Aguaplano” i musicisti dell’Ensemble FFM, con Enzo Fornione al piano e voce.

Si tratta di uno spettacolo fuori abbonamento, a cura di Fondazione Fossano Musica. I biglietti – ancora disponibili – sono in vendita al costo di 15 euro e possono essere acquistati di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto, oppure attraverso il sito www.ticket.it.

La stagione teatrale 2024/25 prosegue il 20 marzo con un grande classico della commedia italiana, ovvero lo spettacolo Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo”, diretto da Leo Muscato e con Enzo Decaro.

Ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo, Leo Muscato inaugura questo nuovo corso partendo proprio dal primo spettacolo che ha fatto con lui, “Non è vero ma ci credo”, rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, ma dando a questa storia un sapore più contemporaneo. Il protagonista dello spettacolo assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molier̀e che Luigi De Filippo amava molto. Ultimi biglietti ancora disponibili.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.