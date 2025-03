Lesegno, ampia partecipazione a al corso sull’autogestione delle malattie croniche con l'ASLCn1

Si è svolto ieri, giovedì 6 marzo, a Lesegno il primo incontro del progetto organizzato dall'AslCn1 per lautogestione delle malattie croniche.

Il seminario, condotto da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford, si sviluppa su sei incontri gratuiti, interattivi e partecipativi, volti a promuovere il benessere e la salute.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.