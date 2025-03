Termovalorizzatore, il sindaco di Sale Langhe scrive all'Unione Cebana: "Dispiaciuto per l’assenza delle nostre Amministrazioni"

Si è svolto lo scorso giovedì 27 febbraio, a Monesiglio, una riunione convocata dall'Unione Montana Alta Langa sulla possibile costruzione di un termovalorizzatore nel sito dell’ex Acna di Cengio.

Una proposta alla quale i sindaci presenti hanno contrapposto un fermo e deciso "no".

Tra gli amministratori che hanno partecipato all'incontro anche il sindaco di Sale Langhe, Andrea Mozzone che ha scritto una lettera al presidente dell'Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, di cui fa parte anche il Comune di Saliceto, territorio di confine con la Liguria e con le aree che sarebbero interessate dal termovalorizzatore.

"Un tema - scrive Mozzone - particolarmente sensibile, che tocca da vicino la salute ed il futuro dei nostri territori, ed è per questo motivo che mi è molto dispiaciuto rilevare l’assenza delle nostre Amministrazioni (a parte il sottoscritto) e quella della Giunta della nostra Unione.

In tale incontro, peraltro, è stato approvato un documento in cui si esprime la netta contrarietà al progetto e la costituzione di un osservatorio permanente per valutarne la questione. Ti invito pertanto a prendere in carico questa problematica ed affrontarla in maniera decisa e, come sempre, offro il mio personale e modesto contributo".