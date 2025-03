"Voci che spezzano il silenzio": grande partecipazione alla serata di Beinette

Ieri sera, nella Sala Olivetti a Beinette, si è svolta la serata "Voci che spezzano il silenzio", un evento dedicato alla riflessione sui vari aspetti che caratterizzano la donna e alla sensibilizzazione sulla lotta contro la violenza di genere.

Durante i saluti da parte dell'Amministrazione comunale, è stato ricordato il momento di inaugurazione della panchina rossa avvenuto il 15 dicembre 2024. Inoltre, sono state mostrate le immagini della mattinata, in cui il Sindaco e i Consiglieri hanno portato un omaggio floreale alle signore ospiti della Casa di Riposo Casa Nostra - Fondazione Santa Marta, con un'attenzione particolare alle tre “super” novantanovenni, le donne più anziane del Paese.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, che hanno emozionato il pubblico con una serie di esibizioni cariche di significato. I ragazzi hanno aperto l'evento cantando "La Cura" di Franco Battiato, un inno alla protezione e all’amore, seguito dalla lettura della poesia "Se domani non torno" di Cristina Torre Caceres, un testo intenso che ha dato voce alle tante donne vittime di violenza. A questi momenti si è aggiunta una performance musicale strumentale, che ha ulteriormente arricchito la serata di suggestioni ed emozioni. Nel terminare il loro intervento, gli studenti hanno presentato un approfondimento su figure femminili che hanno segnato la storia, dando voce a donne straordinarie che hanno contribuito a cambiare il mondo.

La serata è proseguita con l'intervento di Eva Garelli della Cooperativa Fiordaliso e di Pietro Vertamy del Collettivo Around the walk, che hanno illustrato il loro cammino da Cuneo a Roma in quarantatré tappe, a supporto del progetto “La nona casa” correlato a "Case in S.O.S.peso", un’iniziativa nata per sostenere le vittime di violenza offrendo loro una sistemazione sicura e dignitosa. È stato inoltre ricordato che è ancora possibile effettuare donazioni per contribuire concretamente a questa causa. Per ulteriori informazioni sul progetto "Case in sospeso" e su come donare, è possibile contattare la Cooperativa Fiordaliso o visitare i canali ufficiali dedicati.

L’evento ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere viva l’attenzione su queste tematiche e continuare a lavorare per un futuro senza violenza.

L'Amministrazione comunale ringrazia gli alunni delle classi seconde e terze e le insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Beinette, in modo particolare le prof.sse Monge, Beltritti e Bertone; la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Morozzo; Flavio Bertone, presidente dell'Associazione Attivamente; Laura Garro, per la Coop, soc. Gli amici di Jim Bandana; Eva Garelli, per la Coop. Soc. Fiordaliso; Pietro Vertamy, per il Collettivo Around the walk.