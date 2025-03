Marene: grande successo per la serata dedicata al Maestro Puccini

Una serata speciale ieri sera all’auditorium di Marene. L’associazione LIVE APS – dal vivo E’ MEGLIO! - di Savigliano ha regalato uno spettacolo articolato che, accanto alle arie più famose tratte dalle opere del Maestro Giacomo Puccini, ha ripercorso il periodo storico e l’arte del tempo.

Protagonisti sul palco la soprano Daniela Quaglia ed il tenore Salvatore Romei; al pianoforte Pinny Gaggero, voce recitante Francesco Speranza.

Il connubio tra arte figurativa e musica, ha confidato il Presidente Marco Abbadessa, può essere un ottimo veicolo sia per la crescita culturale dei nostri ascoltatori sia per l'attrazione di "nuovi pubblici", meno avvezzi alla musica classica, ma sensibili al linguaggio multimediale.

Sulla figura del celebre compositore i ragazzi della 3^ media di Marene, accompagnati dalle Insegnanti, in questi mesi hanno lavorato in modo interdisciplinare, tra musica e storia, realizzando inoltre le riproduzioni di opere d’arte famose che hanno arricchito la scenografia e sono state proiettate sullo schermo durante la realizzazione dello spettacolo.

Un doveroso ringraziamento alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXlll Prof.ssa Calandri, alla referente di Plesso Prof.ssa Ghibaudo e a tutte le insegnanti che hanno contribuito a preparare i ragazzi per far gustare loro la musica classica e la lirica. Una preziosa collaborazione tra Scuola, Circolo Noi e Comune che si prefigge lo scopo di unire le forze per offrire spazi e occasioni per promuovere la crescita umana e culturale delle nuove generazioni.