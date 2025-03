Fai Cisl Cuneo a congresso: Antonio Bastardi confermato segretario generale

Oggi, venerdì 7 marzo, la categoria Fai Cisl Cuneo ha celebrato l’VIII Congresso, durante il quale sono stati eletti il nuovo Consiglio Generale, il Segretario Generale e la nuova Segreteria. Il Congresso si è svolto all’Albergo dell’Agenzia a Bra, frazione Pollenzo. Il nuovo Consiglio Generale, eletto al termine del Congresso, ha confermato Antonio Bastardi come Segretario Generale della Fai Cisl Cuneo, che sarà affiancato da Alessandro Borello e Clara Casetta, componenti della Segreteria.

Il titolo dello slogan del Congresso, “Alimenta il futuro. Lavoro Partecipazione Sostenibilità”, ha rappresentato un elemento centrale, un vero e proprio “filo rosso”, che ha unito gli argomenti trattati sia nelle relazioni che negli interventi dei partecipanti.

Il Congresso ha visto un dibattito attivo ed è stato sottolineato il ruolo cruciale di Fai e Cisl in un periodo di incertezze globali. Si è evidenziato come il contesto politico, sociale ed economico sia cambiato per conflitti, cambiamenti climatici e disuguaglianze. Un tema centrale è stata la riaffermazione dell’importanza del Contratto Nazionale per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Erano presenti al tavolo della presidenza: Onofrio Rota Segretario Generale della Fai Cisl Nazionale, Enrico Solavagione Segretario Generale dell’Ust Cisl Cuneo, Emilio Capacchione Segretario Generale della Fai Cisl Piemonte e Maria Giovanna Griseri Segretaria della Fai Cisl Cuneo.

Il Congresso è iniziato con la nomina degli uffici di Presidenza e Segreteria, per poi proseguire con la nomina delle commissioni: verifica poteri, mozione ed elettorale. Successivamente, la parola è passata ad Antonio Bastardi, Segretario Generale della Fai Cisl Cuneo, per la relazione della Segreteria uscente.

“La Fai-Cisl, insieme alla Cisl, ha dichiarato Bastardi, ribadisce la necessità di un sindacato che si faccia portavoce di giustizia sociale e di una distribuzione più equa delle risorse, riaffermando il proprio impegno a contrastare le derive autoritarie e le speculazioni finanziarie. I vari rinnovi contrattuali portati a termine nell’ultimo anno hanno prodotto significativi risultati sia dal punto di vista salariale che normativo, grazie all’impegno costante della Fai-Cisl nel processo di contrattazione.

Inoltre, nella relazione Bastardi ha sottolineato l’importanza della contrattazione di secondo livello. Uno dei temi più sentiti e dibattuti durante il Congresso è stato quello inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro. “La sicurezza deve diventare un valore culturale condiviso, non solo un obbligo normativo. Si chiede un maggiore coinvolgimento degli RLS, più controlli ispettivi e formazione continua per prevenire gli infortuni sul lavoro”. Inoltre, il Congresso ha affrontato i temi riguardanti il caporalato e lo sfruttamento agricolo, le transizioni tecnologiche e l’impatto dell’intelligenza artificiale, oltre alla proposta di legge per favorire la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni aziendali.

Nel dibattito è emersa la necessità di rivedere le regole sulla rappresentatività e di potenziare i servizi dedicati agli iscritti, riconoscendo loro un ruolo sempre più centrale rispetto ai lavoratori non tesserati. “È fondamentale offrire servizi esclusivi per chi sostiene il sindacato e avvicinare i giovani ad esso, rendendolo uno strumento moderno. Si promuoveranno formazione, orientamento al lavoro e politiche per l’occupazione giovanile, continuando a lottare per un lavoro dignitoso, sicuro e ben retribuito”.

Nell’intervento del Segretario generale Ust Cisl Cuneo Enrico Solavagione ha “toccato” molteplici argomenti tra cui: situazione europea, la Legge di Bilancio, sicurezza sul lavoro, rapporti unitari: “Ringrazio la Fai tutta per il grande impegno profuso in questi anni. Un impegno costante in prima linea per i diritti dei lavoratori nel settore agroalimentare. Abbiamo bisogno di unità di intenti, di confederalità, le impegnative sfide dell’immediato futuro richiedono un grande impegno da parte di tutti quanti: sindacato, politica ed imprenditoria. Non è tempo di demagogia, non è tempo di rivoluzioni di piazza. È tempo di assunzione di responsabilità e pragmatismo”.

Altro passaggio dell’intervento è stato inerente alla Legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese.

Il Congresso, dopo molti interventi dei presenti, si è concluso con l’intervento del Segretario Fai Cisl Nazionale Onofrio Rota.

Presenti in sala e sono intervenuti: Alessandro Lotti Segretario generale Fisascat Cisl Cuneo, Matteo Galleano Segretario FNP Cisl Cuneo, Gerlando Castelli Responsabile Ufficio Dipartimento Organizzativo Ust Cuneo, Aurora Rosolia Responsabile Caf Cisl Cuneo e Daniele Cauda referente Caf Cisl sede di Alba, Cristina Barbero Responsabile INAS Cisl Cuneo e Pinuccia Destefanis referente Inas sede di Alba e Roger Davico Presidente Anolf Cuneo.