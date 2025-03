Ultimi due appuntamenti per i Caffè filosofici al Liceo De Amicis di Cuneo

Si avvia alla conclusione la stagione 2024-2025 dei Caffè filosofici del Liceo De Amicis di Cuneo, una tradizione che da quattro anni offre agli studenti un prezioso spazio di riflessione condivisa. In un’epoca in cui la comunicazione sembra spesso ridursi a sterili confronti dialettici o a monologhi unidirezionali, questa iniziativa recupera lo spirito dei salons settecenteschi, dove il confronto era basato sull’ascolto e sulla costruzione di pensiero collettivo.

Gli ultimi due incontri, organizzati sotto la guida dei docenti Antonio Ferrero e Giusy Italiano, vedranno protagonisti gli studenti delle classi 4C Linguistico e 4I, che hanno scelto e sviluppato autonomamente le tematiche.

Il primo appuntamento sarà martedì 18 marzo alle 17, con la classe 4C del Linguistico, che proporrà "Finto a regola d'arte", una riflessione sulla bellezza e sull'immagine nell’epoca dei social media.

Il secondo incontro si terrà mercoledì 2 aprile alle 16.30, con la 4I, che presenterà "Destino e libertà", un confronto su questi concetti arricchito dalla testimonianza di Ren Ny Clerici, sopravvissuta al regime cambogiano di Pol Pot.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del liceo in corso Brunet 12 a Cuneo, con ingresso libero e aperto alla cittadinanza. Un’opportunità per approfondire temi cruciali e per riscoprire il valore del dialogo filosofico autentico.