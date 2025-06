A Borgo San Dalmazzo la camminata per la pace voluta dall'Anpi locale

La camminata partirà alle 20.30 dall'inizio di via Rivetta e raggiungerà il cippo di via Valdieri.

"Solo chi cerca la pace può sperare nella pace". E’ con questo motto, e con l’intento di “seminare la pace", che la sezione di Borgo e Valli dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi) organizza per venerdì 27 giugno una camminata silenziosa che partirà alle 20.30 dall'inizio di via Rivetta e raggiungerà il cippo di via Valdieri.

"L’iniziativa – ricordano dall’Anpi Borgo e Valli – ha lo scopo di sensibilizzare contro tutte le guerre e in particolare contro il genocidio che si sta compiendo a Gaza. Ricordando che la Costituzione ripudia la guerra".