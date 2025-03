Mag 2025: Coldiretti Cuneo fa chiarezza sulle opportunità di applicazione delle Tea su cereali, frutta e vite

Al MAG, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, Coldiretti approfondirà un tema di grande attualità ma dai contorni ancora sfumati, le tecnologie di evoluzione assistita (TEA), offrendo una panoramica di applicazione e prospettive nei principali settori produttivi.

Il miglioramento genetico, utile a rendere le colture più resistenti agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, come la siccità o la diffusione di certi patogeni, è un tema da affrontare in modo pragmatico e scientifico. Per questo Coldiretti Cuneo al MAG indagherà il funzionamento delle TEA, la sostanziale differenza tra i prodotti agricoli ottenuti grazie alle TEA e i famigerati OGM (organismi geneticamente modificati), l’applicabilità di queste tecnologie sul nostro territorio.

L’appuntamento è per venerdì 14 marzo, alle ore 9, in Fiera all’Inalpi Media Center, con il convegno “Sfida climatica: nuove vie da esplorare per l’agricoltura di domani. Facciamo chiarezza sulla genetica verde e sulle opportunità di applicazione delle TEA in campo”, che vedrà la partecipazione di illustri relatori del CREA, moderati dal Direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo.

Luigi Cattivelli, direttore del CREA Centro di Ricerca di Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda, farà luce sull’applicazione delle TEA nella coltivazione dei cereali; Elisa Vendramin, ricercatrice senior e responsabile della sede CREA OFA di Roma, illustrerà le TEA applicate alla frutticoltura; Loredana Moffa, ricercatrice del CREA VE di Conegliano Veneto, farà il punto sulla sperimentazione delle TEA sulla vite.

“Avanti con la ricerca scientifica nell’ambito della genetica verde, che mette a disposizione nuove opportunità per migliorare l’adattabilità delle nostre colture agli sfasamenti del clima, salvaguardare la diversità della nostra agricoltura e la pluralità delle vocazioni produttive dei nostri territori”, dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo, che interverrà a conclusione dell’evento al MAG.