Burattinarte d’inverno porta a Murazzano Storie di Lupi

Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre affamati ed evitati da tutti.

Ma sono proprio così cattivi? Fanno così paura? A porsi questi interrogativi è Alberto De Bastiani, decano del teatro di figura, pluripremiato e con una vasta competenza internazionale, che anni fa ha inventato lo spettacolo che verrà messo in scena dalla figlia Silvia nel Salone Polifunzionale di Murazzano domenica 23 marzo.

"Di sicuro non sono molto fortunati -, commentano i De Bastiani, aggiungendo: "Se guardiamo le storie che tutti conosciamo da un altro punto di vista, quello del lupo, ci accorgiamo che i lupi, poverini, ne hanno viste di ogni colore".

Ecco quindi uno spettacolo in cui ai lupi viene permesso di raccontare la loro versione della storia, in un curioso e divertente rimando di punti di vista. Burattini, pupazzi, narrazione e musica dal vivo sono gli ingredienti usati per raccontare due famose favole e parlare in modo semplice e divertente di rispetto della diversità.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, ideatori e direttori artistici di Burattinarte, presentano così l’artista: "Silvia De Bastiani, attrice e burattinaia, è figlia d’arte (suo padre Alberto è attivo fin dal 1982, dietro la capanna dei burattini) e ha ereditato dal padre fantasia, capacità di coinvolgere il pubblico e voglia di sperimentare, conquistando la stima dei Festival di cui è stata ospite e i caldi applausi del pubblico. Silvia è un vero talento: oltre ad essere docente di tecniche vocali all’Accademia Carlo Goldoni, alterna l’attività in teatro a quella con i burattini".

NOVITÀ: IL LABORATORIO DI NARRAZIONE

Burattinarte d’inverno propone per la chiusura della stagione un originale laboratorio per adulti di narrazione, tenuto dalla bravissima artista argentina Sasa Guadalupe. Sarà un’occasione di studio e approfondimento di tecniche ed espedienti narrativi; l’appuntamento sarà dedicato ai professionisti della parola e a chi desidera imparare a fr emergere la parte più creativa di sé.

Il laboratorio si terrà sabato 29 marzo presso La Casarotta, Borgata San Bartolomeo di Cherasco e avrà un costo di 40 euro a persona. Occorre prenotare il proprio posto contattando il numero whatsapp 338 7154844 .

L’ULTIMO APPUNTAMENTO

· 30 marzo - Guarene: “Maria, siempre Maria”

Gli spettacoli, tutti con inizio alle 16:30, saranno a ingresso libero.

