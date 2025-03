Fossano, ripristinata l'apertura pomeridiana all'ufficio postale

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Fossano, a partire da ieri, 10 marzo, ha ripristinato l’apertura pomeridiana per le giornate di lunedì e mercoledì.

Per poter far fronte alla crescente domanda di servizi, Poste Italiane ha ampliato l’orario di apertura della sede di via Giuseppe Garibaldi, 79, anche al pomeriggio.

L’ufficio, in quei due giorni, osserverà l’orario dalle 8.20 alle 19.05, mentre martedì, giovedì e venerdì chiuderà alle 13.35 e il sabato alle 12.35.

Poste Italiane offre ai cittadini di Fossano anche la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito www.poste.it o dalle APP “Poste Italiane”, “BancoPosta” e “PostePay”.