Per l'8 marzo le rose gialle di Zonta Saluzzo a 43 donne delle Forze dell’Ordine della città

L'8 marzo, Festa internazionale della Donna. Il club Zonta Saluzzo, ha donato una rosa gialla a tutte le donne delle Forze dell'Ordine in servizio nella comunità cittadina.

Un grande mazzo di 43 rose, il numero delle figure femminili operative nelle caserme, è stato distribuito dalle due presidenti Tiziana Somà e Alessandra Piano che guidano in team, il sodalizio saluzzese.

La rosa gialla, simbolo di amicizia, di luce, di riconoscenza, simbolo del club dal 1983, emblema del Rose Day che Zonta International festeggia l’8 marzo nelle 67 nazioni del mondo in cui è presente, è un fiore carico di stima, di solidarietà e di speranza.

Il giro di consegne è iniziato dal Distaccamento dei Vigili del fuoco di Saluzzo, dove sono in servizio due donne.

Barbara Zampieri è stata la prima donna a diventare vigile del fuoco in Italia, nel 1991 e nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono presenti anche donne in ruoli volontari e in alcuni reparti specifici.

Il tour è poi proseguito nel carcere "Rodolfo Morandi" di Saluzzo, diretto da Luisa Pesante. Le 23 rose per le donne della Polizia penitenziaria, compresa quella per la direttrice, sono state consegnate a Maria Andolina, responsabile dell'area educativa della Casa di Reclusione.

Le vigilesse in servizio nella Polizia locale di Saluzzo, Manta. Lagnsco, diretta dal comandante Fulvio Senestro sono 9. Per ciascuna di loro una rosa consegnata davanti al municipio in via Macallè.

Due rose gialle, con allegato l'opuscolo informativo sulla mission di Zonta, organizzazione internazionale ( fondata negli Stati Uniti nel 1919) che unisce donne di tutto il mondo impegnate nella mission di elevare la figura femminile dal punto di vista giuridico, politico economico e professionale, sono state dedicate alle due Carabiniere del Corpo Forestale dell'Arma, in via Donaudi.

"Sono molto felice e soddisfatto della costante collaborazione che si è instaurata negli anni con Zonta Saluzzo". Con questo ringraziamento il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo Maggiore Davide Basso, ha accolto la delegazione di zontiane con le due presidenti.

La consegna delle 4 rose, il numero delle donne Carabiniere che operano nella caserma cittadina è avvenuta nella stanza dedicata all’ascolto delle donne vittime di violenza. Una stanza al cui arredo ha contribuito il club ,per creare un’atmosfera più sensibile e familiare, durante il momento delicato della denuncia.

L'ambiente si caratterizza per il murales ispirato al ciclo di affreschi della sala baronale della castello della Manta ( bene FAI) e vi campeggia, a grandezza naturale, la regina delle Amazzoni, Lampedo, emblema di donna forte, coraggiosa, resiliente.

Il progetto a cura dei Carabinieri di Saluzzo , Zonta Saluzzo, FAI è stata considerata un'iniziativa apripista, unica nel suo genere, esempio per altre caserme. “Se c’è una cosa che i Carabinieri offrono – parole del Maggiore Davide Basso – è la protezione. Attraverso gli strumenti di legge, ma anche attraverso l'empatia, l’ ascolto, il dialogo, i silenzi e la fiducia, in un percorso di accoglienza finalizzato ad aiutare la vittima”.

Il giro di consegne delle rose gialle si è chiuso al nuovo Comando della Tenenza di Saluzzo della Guardie di Finanza, in via Monviso. All'agente in servizio il compito di consegnare le tre rose gialle, alle tre donne operative nella Tenenza cittadina.