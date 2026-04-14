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Attualità | 14 aprile 2026, 15:36

Bra, a Palazzo Mathis un pomeriggio tra letteratura e arte con Dreaming in Art

Sabato 18 aprile, nella Sala Affrescata, incontro letterario e open lecture con ospiti di rilievo per la terza edizione dell’evento artistico-culturale, a ingresso libero

Bra, a Palazzo Mathis un pomeriggio tra letteratura e arte con Dreaming in Art

Sabato 18 aprile Palazzo Mathis, a Bra, ospiterà un appuntamento di rilievo legato alla terza edizione di “Dreaming in Art”, l’evento artistico-culturale promosso dall’Associazione Culturale Dreaming in Art. La giornata vedrà la partecipazione di Gabriele Romeo, presidente di AICA Italia, l’Associazione Internazionale Critici d’Arte.

Dalle 15 alle 17, nella Sala Affrescata, è in programma un pomeriggio letterario moderato dalla scrittrice braidese Marina Panero, con gli interventi di Pino Berrino, Ettore Chiavassa, Giovanni Repetto, Wilma Basolo, Ivo Chiolerio e Romano Salvetti. Un momento pensato per intrecciare voci, esperienze e linguaggi diversi attorno alla cultura e alla scrittura.

A seguire, dalle 17 alle 18, spazio alla conferenza “La fenomenologia dell’atomica”, una open lecture affidata al dottor Gabriele Romeo e moderata da Diego Repetto, segretario di Dreaming in Art, architetto, curatore e critico d’arte, oltre che membro del direttivo AICA Italia. L’incontro si annuncia come uno dei momenti centrali della giornata.

L’ingresso è libero e l’evento si presenta come un’occasione di interesse per il pubblico, tra approfondimento, confronto e valorizzazione del patrimonio culturale.

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