Cuneo, il senatore Enrico Borghi (Italia Viva) presenta il libro “Sotto Attacco”

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18, l'Hotel Principe di Cuneo (Piazza Galimberti, 5) ospiterà la presentazione del nuovo libro del Senatore Enrico Borghi, dal titolo "Sotto Attacco - Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo".
L'evento, promosso da Italia Viva, sarà un'occasione per riflettere sull'attuale scenario politico internazionale. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Silvia Fregolent, Presidente di Italia Viva Piemonte.
A seguire, l'autore e Vicepresidente di Italia Viva Enrico Borghi dialogherà sui temi del libro con il giornalista Giampaolo Testa.
Saranno presenti la Consigliera Regionale di Italia Viva - Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.