Borgo San Dalmazzo, giornata di inclusione con i Vigili del Fuoco

Domenica 12 aprile presso il distaccamento Rurale di Borgo San Dalmazzo dei Vigili del Fuoco di Cuneo si è svolto un incontro ludico-formativo organizzato dall’Associazione Genitori Pro Handicap di Cuneo e l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Cuneo che ha visto la partecipazione di un gruppo di persone con disabilità.

L’evento si è sviluppato in un clima sereno e accogliente, dove fin da subito si è percepito un forte senso di collaborazione ed inclusione.

I partecipanti sono stati accompagnati dal personale dell’ANVVF che ha guidato il gruppo alla scoperta delle attività svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco.

Attraverso filmati e spiegazioni semplici con dimostrazioni pratiche, sono stati illustrati i principali strumenti utilizzati negli interventi di soccorso, suscitando curiosità ed entusiasmo, grande interesse hanno avuto gli automezzi storici che in silenzio hanno raccontato la storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Non sono mancati momenti di gioco e interazione: con la POMPIEROPOLI i ragazzi hanno potuto cimentarsi con prove pratiche, attività simboliche e piccoli esercizi che hanno permesso a tutti di sentirsi coinvolti, valorizzando le capacità individuali e favorendo la partecipazione attiva. I sorrisi, le risate e l’interesse dimostrato hanno reso l’esperienza significativa sia per i partecipanti sia per gli organizzatori.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita reciproca, promuovendo valori fondamentali come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. Una giornata speciale, che ha lasciato un ricordo positivo e ha rafforzato il legame tra la comunità, il corpo dei Vigili del Fuoco e l’ANVVF.