Torneo di pallavolo a Saluzzo con i “Sensa Doit”

Dopo le tappe di Poirino, Saint Vincent (AO) e Moncalieri l’attività pallavolistica proposta dal Comitato Regione Piemonte UISP “Sport per tutti” stagione 2024-2025, riservata a formazioni di pallavolo che fanno parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”, ha fatto tappa a Saluzzo.

La manifestazione è stata organizzata dalla squadra locale dei “Sensa Doit”, facente parte dell’ASL CN 1 che quest’anno annovera ben altre due formazioni iscritte al torneo e precisamente la Tower Volley Mondovì e la squadra di Cuneo.

Il concentramento si è svolto martedì 4 marzo al palazzetto di via della Croce e vi hanno partecipato, oltre alle tre squadre già citate, i sestetti dei diversi distretti territoriali delle ASL piemontesi di Moncalieri, Chieri e Rivoli ed una formazione proveniente da Parma.

La struttura del Palazzetto saluzzese ha consentito alle sette squadre di disporre di due campi contemporaneamente e questo ha permesso di effettuare un girone all’italiana, con partite di andata e ritorno, per un totale di sei incontri disputati da ogni formazione.

E’ stato quindi un torneo stimolante e molto impegnativo che ha visto prevalere la formazione più esperta del Moncalieri che continua la striscia positiva iniziata nelle precedenti tappe svoltesi tra dicembre e febbraio. Dal punto di vista tecnico c’è da segnalare una continua crescita di tutte le squadre con incontri equilibrati e non scontati nel risultato; i “Sensa Doit” in questa occasione, confermandosi sui livelli delle squadre più forti, hanno però mancato della necessaria continuità per conseguire risultati consoni alle loro effettive possibilità.

In conclusione comunque una giornata di sport e di condivisione, perfettamente riuscita, resa possibile grazie alla disponibilità del Comune di Saluzzo, del Volley Saluzzo, che supporta e sostiene con continuità i “Sensa doit” nella loro attività, e dalla struttura ASL CN1 dipartimento di Salute Mentale Area Nord, che ha avuto il merito di portare negli impianti saluzzesi oltre sessanta atleti uniti dalla comune passione pallavolistica.