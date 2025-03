A Demonte l'inaugurazione della seconda edizione di “anziani in-forma”

Prende il via la seconda edizione di “Anziani In-Forma”, il progetto dedicato alla promozione del benessere psicofisico delle persone over 65 sul territorio di Borgo San Dalmazzo e in Valle Stura. L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 17 marzo, presso il Palatenda di Demonte (Piazza Nuto Revelli), dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 16.30 – Presentazione attività 2025

Verranno illustrati gli obiettivi e le iniziative previste per questa nuova edizione, pensata per favorire l’inclusione, la socializzazione e il movimento tra le persone anziane del territorio.

Ore 17.00 – Giochiamo insieme: presentazione del kit “GiocosaMente – Giochi per stare InForma”

In collaborazione con La Lucerna Educational, verrà presentato un kit di giochi da tavola pensati per stimolare l’attività cognitiva e fisica in modo divertente e coinvolgente.

Ore 18.00 – Buffet conviviale

Momento di socializzazione aperto a tutti i partecipanti, per conoscersi meglio e condividere aspettative per questo nuovo anno di progetto.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

L’evento è gratuito e aperto a tutte le persone over 65, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva, la prevenzione e il benessere nella terza età.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Alessia Bagnis: 327 9263899

Marta Demontis: 388 4430110

“Anziani In-Forma” è un progetto nato con l’intento di favorire l’invecchiamento attivo e migliorare la qualità di vita degli anziani, promuovendo attività motorie, laboratori ludico-didattici e momenti di incontro per contrastare l’isolamento sociale. Grazie al sostegno delle istituzioni e alla collaborazione con varie realtà territoriali, la seconda edizione si arricchisce di nuove proposte e strumenti per stimolare la partecipazione e l’autonomia delle persone coinvolte.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, è possibile contattare i numeri indicati o seguire le pagine social del progetto. Vi aspettiamo numerosi per condividere un pomeriggio all’insegna del benessere e della socialità.

Il progetto Anziani In-forma, finanziato dalla Regione Piemonte, è promosso dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, la Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Associazione Don Luciano Pasquale ODV ed Eclectica+.