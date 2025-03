“Tè alla menta e datteri”: al Rondò dei talenti di Cuneo un viaggio interculturale tra musica, letteratura e identità

Dopo il successo della prima edizione, è iniziato lo scorso mercoledì, 5 marzo, presso il Rondò dei talenti di Cuneo, un nuovo ciclo di laboratori interculturali organizzato dall'associazione Idee.comunità di Busca.

Il titolo è particolarmente significativo: "Tè alla menta e datteri". Si tratta di quattro incontri/esperienze per immergersi nella cultura araba, con la terrazza del Rondò che diventa il punto d'incontro tra mondi diversi, esplorando i temi della cultura, della migrazione, dell'identità e dell'arte.

Così, profumi di tè e datteri, musiche tradizionali e moderne, brani letterari e versi poetici ad accompagnare i partecipanti in un viaggio alla scoperta di radici che, pur distanti, si rivelano sorprendentemente comuni. Il tè alla menta, simbolo di ospitalità e condivisione, è il filo conduttore di ogni incontro, rendendo l'esperienza ancora più immersiva e autentica.

Gli incontri successivi si svolgeranno:



● Mercoledì 12 marzo e mercoledì 19 marzo, dalle ore 17 alle ore 19;

● Mercoledì 26 marzo, dalle ore 21 alle ore 23.

Grazie al sostegno della Fondazione CRC, che ha finanziato il progetto attraverso il bando "Educare in Terrazza", la partecipazione agli incontri è gratuita. Per chi non può seguire tutte le tappe del percorso è possibile anche partecipare ai singoli incontri.

Per maggiori informazioni contattare il 3475936402 (Maurizio) oppure idee.comunita@gmail.com

Iscrizioni a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-te-alla-menta-e-datteri-migrazione-1255714769679?aff=oddtdtcreator