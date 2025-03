A Saluzzo i dubbi della minoranza dopo la nomina di Andrea Momberto a segretario cittadino del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo.

****

Abbiamo appreso con sorpresa dai giornali che il presidente del Consiglio Comunale, Andrea Momberto, è stato nominato segretario cittadino del Partito Democratico. Una notizia che pone evidenti interrogativi sulla tenuta dell’imparzialità di una carica che, per sua natura, dovrebbe essere terza e garante dell’intero Consiglio Comunale, non certo parte attiva di una forza politica locale.

Ricordiamo che il ruolo di presidente del Consiglio Comunale gli era stato affidato in un contesto ben diverso, quando non ricopriva incarichi di partito e poteva ancora rivestire quel ruolo di equilibrio e mediazione richiesto dalla sua funzione. Oggi, invece, è a tutti gli effetti un dirigente politico locale, con responsabilità dirette nella linea e nelle scelte del Partito Democratico in città.

Sorge dunque una domanda legittima: può il presidente del Consiglio Comunale continuare a svolgere il suo ruolo con la stessa imparzialità? È compatibile il suo nuovo incarico con la funzione di garanzia che dovrebbe esercitare nell’interesse di tutta l’assemblea consiliare? Noi crediamo di no.

Per questo, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini, crediamo che un passo indietro da parte del signor Momberto sarebbe un gesto auspicabile e garbato, in nome di quella coerenza e correttezza che egli stesso, fino a ieri, ha dichiarato di voler rappresentare.

Infine, non possiamo non interrogarci su un punto: che fine ha fatto il civismo tanto sbandierato alle elezioni? Quella maschera che ha permesso a molti di presentarsi come espressione della “società civile” oggi cade, rivelando appartenenze ben definite e una direzione politica sempre più evidente.

Gli elettori della lista “Insieme si può” si riconoscono ancora in queste scelte? O assistiamo alla progressiva trasformazione di un gruppo che si rivelava “inclusivo e trasversale” ma che, passo dopo passo, si sta mostrando per quello che è realmente: una sinistra di partito, con i suoi dirigenti e le sue logiche interne?

Ai cittadini di Saluzzo lasciamo la risposta. Noi continueremo a vigilare.

Gruppo consiliare di opposizione - Saluzzo

Capitini, Damiano, Daniele, Giordana, Piccat, Sanzonio