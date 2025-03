Al tennis Club di Ceva lo stendardo ufficiale ATP Finals: "Speriamo che sia di buon auspicio per ospitare Sinner"

Dopo aver lanciato, nelle scorse settimane, l'invito al campione Jannik Sinner per venirsi ad allenare in città, il Tennis Club Ceva si gode un bel regalo: lo stendardo ufficiale delle ATP Finals di Torino.

"Grazie al fantastico pensiero del sindaco di Nucetto, Enzo Dho - dice Paolo Marsilio, vice presidente del club - che ci ha concesso il privilegio di entrarne in possesso, dopo una selezione online, presso il comune torinese. Ringraziamo pertanto il sindaco per l'amicizia e la vicinanza, sperando che sia di buon auspicio per una risposta positiva del nostro campione".

Lo stendardo mostra una foto di Sinner, come testimonial a Torino delle ATP finals che dal 2021 e fino al 2030 si terranno in Italia

"Il nostro club - conclude Marsilio - è pronto anche per la prossima stagione primavera-estate, con importanti novità che coinvolgeranno anche le vallate limitrofe per tornei eventi e un numero sempre crescente di tennisti".