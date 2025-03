Ginnastica Ritmica, ottimi risultati per le atlete monregalesi

Riparte alla grande per la Società Ginnastica Mondovì la nuova stagione competitiva della Federazione Ginnastica d’Italia con la Prima Prova Regionale del Campionato Regionale individuale Silver svoltasi a Chivasso. Si schierano in pedana le due ottime ginnaste Melissa Borgna e Gaia Viglino con i loro esercizi rivisitati date le esigenze dei nuovi programmi tecnici federali. Entrambe le ginnaste si comportano molto bene: nella categoria Junior 1.

Gaia esegue una bellissima Palla in apertura di gara e si ripropone poi con una routine al Cerchio che è ancora da perfezionare nei particolari ma che esegue con convinzione; 5^ posto per lei in entrambe le classifiche di specialità e decima posizione nella classifica generale. Per la categoria Senior 2 ottima performance di Melissa con le Clavette che la porta in 5^ posizione nella classifica di specialità e si esibisce poi con un bel esercizio alla Palla che le vale l’ottavo posto, facendo si che chiuda la sua giornata di gara al 13^ posto nella classifica generale su 29 partecipanti.

Questi due risultati molto promettenti per la Società in questo primo appuntamento non possono che rendere soddisfatte la tecnica Edith Bernelli e la dt Silvia Ghibaudo.