Quasi 30mila candidature per diventare guide turistiche, oltre mille dal Piemonte

Sono state 29.228 le candidature presentate per il bando che consentirà di accedere agli esami per ottenere l'abilitazione come guida turistica.

Il bando, pubblicato e gestito per la prima volta dal Ministero del Turismo, lo scorso 28 gennaio, sblocca l’accesso alla professione, con una riforma che era attesa da oltre dieci anni.

Il maggior numero di iscritti al bando proviene da Lazio (6058), Campania (5055) e Sicilia (2618).

Oltre mille i candidati provenienti da Veneto (1945), Puglia (1911), Toscana (1458), Emilia Romagna (1141) e Piemonte (1134). Sotto i mille Abruzzo (567), Basilicata (437), Calabria (724), Liguria (597), Marche (543), Molise (142), Sardegna (849), Trentino-Alto Adige (166), Umbria (540) e Valle D’Aosta (44).

L’esame si struttura in tre prove: scritta a risposta multipla con 80 quesiti su arte, geografia, diritto del turismo e inclusività da risolvere in 90 minuti; orale per l'accertamento delle conoscenze linguistiche (una lingua straniera obbligatoria, ndr) e infine prova pratica, ossia una simulazione di visita guidata in lingua italiana e straniera (non inferiore al livello B2).

La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale “inPA” almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

I candidati che supereranno la prova potranno iscriversi all’elenco nazionale delle guide turistiche.