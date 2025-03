Scontro tra auto nelle campagne di Montelupo Albese: una finisce in bilico su un crinale

Risulta tuttora in corso l’intervento che una squadra dei Vigili del Fuoco di Alba sta effettuando nelle campagne di Montelupo Albese, teatro di un incidente che intorno alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 12 marzo, ha coinvolto due vetture.

Il sinistro si è verificato in via Mortizzo, strada comunale che scende la ripida collina che porta alla vallata tra Valle Talloria e Sinio, attraversata dalla Provinciale 130.

In conseguenza dello scontro, che ha provocato il ferimento di una persona, affidata alle cure del 118, una delle due vetture è rimasta pericolosamente in bilico su un crinale, rischiando di precipitare su una strada sottostante. Da qui l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nella sua messa in sicurezza.