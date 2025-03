Le migliori prevendite di criptovalute per proteggersi dal rischio mentre Goldman Sachs prevede una recessione

L’incertezza economica globale sta generando preoccupazioni crescenti tra investitori e analisti, con la possibilità di una recessione che incombe all’orizzonte. Negli ultimi giorni, anche Goldman Sachs e Moody's Analytics hanno lanciato l'allarme sulla crescente probabilità di un rallentamento economico, spingendo gli investitori a riconsiderare le proprie strategie finanziarie.

In particolare, l’aumento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e altre potenze economiche, l’imposizione di nuovi dazi e il deterioramento del clima di fiducia nei mercati rappresentano fattori critici che potrebbero amplificare il rischio di una recessione globale. In questo scenario, l’attenzione verso asset alternativi, come le criptovalute, sta crescendo esponenzialmente.

Infatti, strumenti innovativi come le prevendite di criptovalute offrono potenziali opportunità di rendimento, rappresentando un'alternativa alle tradizionali strategie di investimento. In particolare, il lancio di Bitcoin Bull sta suscitando un forte interesse nel settore delle criptovalute in quanto offre un’opportunità di guadagno in Bitcoin tramite rendite passive.

La minaccia della recessione e le previsioni di Goldman Sachs

Le preoccupazioni riguardanti una recessione imminente si sono intensificate nelle ultime settimane, con istituzioni finanziarie e analisti economici che rivedono al rialzo le probabilità di un rallentamento globale.

In particolare, Goldman Sachs ha recentemente aggiornato le proprie stime, portando la probabilità di una recessione dal 15% al 20%, mentre Moody’s Analytics ha previsto un rischio ancora maggiore, con una probabilità del 35%.

Anche JP Morgan Chase ha sottolineato l’elevato livello di incertezza economica, stimando che il rischio di recessione possa raggiungere il 40% nel corso dell’anno.

Le principali cause di questa situazione sono da ricercarsi nell’inasprimento delle tensioni commerciali tra le maggiori economie mondiali. Infatti, l’amministrazione statunitense ha recentemente introdotto nuovi dazi su beni provenienti da Canada, Messico e Cina, alimentando la preoccupazione per un ulteriore rallentamento della crescita economica.

Le misure protezionistiche adottate da Washington hanno già scatenato reazioni da parte di altre economie, con la Cina che ha risposto imponendo tariffe su diverse importazioni statunitensi. Questi sviluppi hanno contribuito a destabilizzare i mercati finanziari, portando a una riduzione della fiducia dei consumatori e a un rallentamento dell’attività economica.

In generale, le conseguenze di una recessione potrebbero essere significative per l’economia globale. Infatti, un calo della spesa dei consumatori, che rappresenta circa il 70% del PIL statunitense, potrebbe innescare un effetto a catena, con le aziende costrette a ridurre gli investimenti e ad attuare licenziamenti su larga scala.

Inoltre, il rallentamento della crescita potrebbe mettere sotto pressione il debito pubblico, con implicazioni a lungo termine sulla stabilità finanziaria.

Quindi, gli esperti sottolineano come l’incertezza politica e le scelte economiche dell’amministrazione statunitense rappresentino variabili chiave nel determinare l’andamento dell’economia nei prossimi mesi.

