Luca Bono in arrivo a Cuneo: l’incontro con uno dei talenti magici più apprezzati della sua generazione

“Si deve essere prestigiatori in quest'epoca virtuale! - ci dice Luca Bono - “Il fatto di vedere tutti i giorni cose incredibili sul nostro smartphone oppure al cinema non è minimamente paragonabile con la sensazione di stupore che si prova vedendo uno spettacolo di magia dal vivo: non ci sono filtri in mezzo, né dubbi sulla veridicità di quello che sta accadendo. L'impossibile avviene proprio davanti ai vostri occhi”.

La magia torna a Cuneo, e lo fa in grande stile. Nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink, organizzata da Blink Circolo Magico, nella Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco andrà in scena il tanto atteso “Luca Bono Show”. Appuntamento sabato 15 marzo con due spettacoli, alle ore 17 e alle ore 21, per lasciarsi trasportare nel mondo dell’illusione con uno dei talenti magici più apprezzati della sua generazione.

Classe 1992 ed allievo di Arturo Brachetti, Luca Bono è capace di unire meraviglia, poesia e intrattenimento grazie a un mix perfetto di illusioni, coinvolgimento del pubblico e momenti di puro stupore. Accanto a lui, sul palco, ci sarà Sabrina Iannece, compagna di scena e co-protagonista di un viaggio tra fantasia e realtà. 80 minuti durante i quali lasciarsi andare all’illusione, prendendone parte e talvolta essendo direttamente coinvolti.

Sensazioni uniche, coinvolgenti che rievocano il classico mago con cilindro, bacchetta e frac di cui però, ne rimane appena l’immagine: “Molte tecniche e segreti sono rimasti gli stessi - ci dice Luca Bono - ma il modo di presentare questi effetti si è evoluto. Oggi la magia si rinnova costantemente: per esempio, un gioco classico come indovinare una parola scelta all'interno di un libro oggi si può fare con Wikipedia”.

Ed a proposito di trucchi, ha un modo tutto suo per svelarli, anche nello spettacolo: “C’è un momento dedicato proprio a questo tema - racconta - Ma il trucco nella magia non è tutto. Invito il pubblico a non concentrarsi su quello, bensì a godersi lo show lasciando spazio al bambino che alberga in ciascuno di noi, dimenticando per un’ora e mezza problemi e preoccupazioni. Per questo invito soprattutto gli adulti: non dovete necessariamente accompagnare figli o nipoti per venire a teatro, lo spettacolo è veramente per tutti.”

Uno spettacolo, “Luca Bono Show” che sa essere innovativo, sa parlare a grandi e piccini, con un messaggio importante attraverso l’arte dell’illusione: l’importanza del saper continuare a sostegno.

Ma tolto “l’abito del mago” chi è Luca Bono nella vita di tutti i giorni? “Un normale ragazzo di 33 anni, con una grande passione e un po’ di timidezza che, grazie alla magia, ha cercato di vincere. Ogni volta che il sipario si apre sento ancora tutta l'emozione dei primi spettacoli e la fragilità di quel giovane che ha vinto il campionato italiano a soli 17 anni. Forse è proprio questa autenticità che crea empatia con il pubblico e rende speciale ogni spettacolo. Il mio incontro con la magia è successo per caso: nel periodo in cui correvo sui go-kart, ho avuto un incidente. Durante il ricovero in ospedale mio fratello veniva a trovarmi e, per distrarmi, mi proponeva piccoli giochi di magia. È stato lui il mio primo maestro. Poi ho scoperto il Circolo Amici della Magia di Torino, dove ho trovato un mondo straordinario e ho incontrato Arturo Brachetti, che è poi diventato il mio direttore artistico.”

L’attesa sta per finire. A supportare questo evento straordinario, come sempre, ci sono Blink Circolo Magico ed i volontari della Sala della Comunità del Cinema Teatro Don Bosco, che da quattro anni portano la magia a Cuneo con grande successo:

“Questa collaborazione è la dimostrazione che insieme si possono realizzare grandi cose - dicono Saveria Rosso e Silvia Pinna rispettivamente di Blink e dell'associazione Teatro Don Bosco - È vero, da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Per questo invitiamo tutta la comunità a partecipare a questa esperienza unica che ci permetterà di staccarci dalla realtà, facendoci immaginare, rendendoci felici e lasciandoci tutti a bocca aperta.”