PRESTO, PRESTISSIMO! Parte a Cuneo un percorso musicale per bambine e bambini 0-3 anni

Un laboratorio in cui la musica diventa strumento di comunicazione, pensato e costruito per accogliere e mettere in relazione. Lontano da quella che comunemente viene definita una “musica per bambini”, Presto, prestissimo! è “musica con i bambini”. La metodologia di riferimento è Musica in Culla®.

La metodologia Musica in Culla®, rispettando le innate potenzialità presenti nella prima infanzia, tratta il linguaggio musicale come un elemento evolutivo che possa contribuire allo sviluppo cognitivo e socio-affettivo dellə bambinə.

Si inizia lunedì 24 marzo, con un percorso che avrà la durata di 8 incontri. Alle ore 17.30 appuntamento per i bambini 0-18 mesi; alle ore 18.15 appuntamento con i bambini 18-36 mesi. Costo: 80 euro.

Per informazioni e iscrizioni: didattica@scuolaapm.it