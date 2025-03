Savigliano: al Milanollo arriva il “Sacred Concert”

“Sacred Concert” è il frutto della collaborazione del lavoro di Duke Ellington con John Hoybye e Peder Pederson: viaggio unico nel genio musicale del Maestro.

Naturalmente il “Duca” – come era chiamato per i suoi modi e le sue origini agiate – prevale su tutto. Quando negli anni Sessanta venne chiesto a Duke di scrivere musiche per una serie di concerti nelle maggiori chiese degli Stati Uniti – incluse ovviamente le voci nella composizione – dovette affrontare il problema di dover portare in tour un intero coro e le difficoltà logistiche di effettuare prove prolungate con formazioni locali. Per questo motivo e forse anche per la sua minor dimestichezza con la scrittura corale, il coro cantava prevalentemente all’unisono e aveva un ruolo decisamente minore.

La prassi jazzistica dell’improvvisazione portava inoltre a modificare l’ordine dei brani, a non scrivere alcune parti strumentali e accostare brani del primo, del secondo e del terzo “Sacred Concert” per comporre la scaletta della serata. Nel 1993 Hoybye e Pederson prepararono una nuova versione, attingendo al materiale dei tre concerti, prepararono parti orchestrali complete e soprattutto realizzarono una parte corale più estesa e riccamente armonizzata che risulta così quasi più ampia del materiale strumentale. Questa nuova versione del concerto intende riportare la musica jazz nell’atmosfera musicale dei tempi nostri.

Protagonisti sul palco l’Ensemble Big Band della Fondazione Fossano Musica, l’Ensemble del Giglio di Beinette con la voce solista di Chiara Rosso e il Coro Vox Armonica di Savigliano. Il tutto sarà diretto dal maestro Sergio Chiricosta.

Appuntamento alle 21 di sabato 22 marzo al teatro Milanollo di Savigliano.

Biglietti 10 e 7 euro, maggiori informazioni e prenotazioni al numero 3355299411