Successo per il concerto benefico “Lucio vs Lucio”: 580 persone per la serata dedicata alle donazioni di sangue

Musica e beneficenza creano un binomio magico in grado di unire le persone e generare ricadute virtuose. Un trionfo di musica e generosità. Con queste parole si può descrivere il concerto benefico “Lucio vs Lucio. Due voci, due storie, un’unica emozione” che la band Corrado Leone and Friends di Villanova Mondovì ha portato in scena venerdì 7 marzo nel Teatro Toselli di Cuneo.

Dopo una tournée che ha nei mesi scorsi ha raccolto numerosi successi, l’occasione di questa tappa di “Lucio vs Lucio” è stata speciale: sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle donazioni di sangue e plasma. A organizzare la serata e a invitare nel capoluogo il gruppo villanovese è stata infatti l’associazione S.O.S. Solidarietà Organizzata del Sangue odv, avente sede proprio a Cuneo.

Un teatro gremito fino all’ultimo posto, con un numero record di 580 spettatori, ha sancito la buona riuscita di un’iniziativa che prendeva le mosse da una delle emergenze dei nostri giorni: la carenza di sangue ed emoderivati.

Presentata da Anna Isoardi, la serata è stata introdotta da alcuni membri dell’associazione stessa, i quali hanno illustrato che cosa significhi mettersi in gioco, anche in senso fisico, per donare all’altro. Inizialmente è salito sul palco Luigi Cando, il quale ha letto un monologo ispirato al senso del dono. Donare significa infatti offrire gratuitamente un qualcosa di noi stessi, vedere nell’altro un fratello invece che un nemico, come spesso accade in un mondo sempre più individualista, e questo gesto supera i confini e abbatte i muri. Donare sangue, in particolare, può salvare delle vite umane e, metaforicamente, questo trasmette il valore intrinseco di un legame d’amore verso l’altro. Il sangue pompa nelle vene, irrora ogni parte del corpo, porta ossigeno, nutrimento ed energia e la sua pulsione dipende dal cuore, centro vitale di ogni individuo e, metaforicamente, sede di emozioni e sentimenti.

Prima del concerto è quindi salita sul palco la presidente della S.O.S, Claudia Pascero. Dopo i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che hanno reso possibile la serata, la presidente ha ricordato al pubblico in sala come il gesto della donazione possa davvero fare la differenza. Il momento clou della serata è stato quello dedicato alla musica.

Le note e le parole di Lucio Dalla e Lucio Battisti hanno risuonato nel “tempio dello spettacolo” cuneese, coinvolgendo tutti i presenti con canzoni che appartengono ormai al repertorio storico e alla memoria collettiva della musica italiana. Unire il divertimento con l’impegno civile ha portato, come spesso accade, a ricadute virtuose.

L’associazione infatti, oltre a diffondere il suo messaggio, ha potuto raccogliere alcuni fondi che verranno destinati al supporto di famiglie in situazione di difficoltà, aiutandole così a fronteggiare spese vive quotidiane quali il pagamento delle utenze, del canone di locazione e il sostegno nelle spese medico-sanitarie. “Siamo indubitabilmente fieri della riuscita dell’evento” Commentano i musicisti della Corrado Leone and Friends. “Vedere un pubblico così numeroso e partecipe non può che renderci felici, salire su un palco e vedere che le persone ti seguono con entusiasmo e coinvolgimento è una soddisfazione per chiunque si occupi di spettacolo, ma questa sera la vera magia è stata un’altra. Aver contribuito alla realizzazione di questa serata ed essere riusciti, con la musica, ad avvicinare così tante persone alle donazioni e alla beneficenza è qualcosa che ci emoziona e commuove. L’arte non può essere solo fine a sé stessa, ma talvolta deve assumersi l’onere dell’impegno, e questa sera possiamo dire che questo impegno ha funzionato.”

Claudia Pascero ha poi evidenziato come la sensibilizzazione su questi temi coinvolga tutti in quanto legata a un bene che non esiste sul mercato e che serve per vivere: “Il sangue non si fabbrica, non arriva da una casa farmaceutica o da farmaci, ma dal braccio di qualcuno di noi, e il centro trasfusionale,se non doniamo,rimane sprovvisto.”

Inoltre, ricorda sempre la presidente, in questo momento il centro trasfusionale di Cuneo ha particolare carenza di gruppi B negativo e 0 negativo e ha parimenti bisogno di plasma. L’invito a donare è quindi esteso a chiunque si trovi in una condizione di salute tale da poterlo fare, anche per questo il centro trasfusionale ha ampliato i suoi orari, così da allargare le maglie delle possibilità a fronte delle diverse esigenze lavorative dei donatori. A giugno invece si terrà la 24 ore di donazioni, per cui verrà rinnovato l’invito nelle settimane e nei mesi a venire. La Corrado Leone and Friends però non si ferma qui, ma anzi venerdì 4 aprile alle ore 21, presso il Teatro Federico Garelli di Villanova Mondovì, presenterà il suo nuovo spettacolo dedicato ai cantautori italiani dal titolo "Da zero a 100 - le più belle canzoni dei cantautori italiani" (i biglietti saranno in prevendita presso la tabaccheria "La Taba" di via L. Eula a Villanova Mondovì).

La musica e la solidarietà si incontrano, e continueranno a farlo, creando un incantesimo che unisce le persone, in una catena virtuosa di condivisione e donazione.