TEDxCuneo: al teatro Toselli si parlerà di "R-esistenza" nella quinta edizione dell'evento

R-esistenza, un tema forte e straordinariamente ricco di spunti che il 3 maggio 2025 legherà i nove talk di TEDxCuneo. Un argomento che affonda le radici dell’essere individui nella Realtà, quindi Esistere, inteso come Resistere per non arrendersi, per rimanere fedeli a se stessi e ai propri principi. Resistere anche per reagire, per non rimanere indifferenti, per affermare la propria unicità, senza rinunciare ai propri sogni. Resistere per cambiare, sfidare le convenzioni, sopravvivere, evolvere. Resistere è l’essenza dell’esistere, per lasciare un segno.

Ma come? Quali strategie e strumenti? Come una semplice lettera dell’alfabeto, in questo caso la “R”, può cambiare completamente il mondo?

A queste domande tenteranno di rispondere i nove speaker di TEDxCuneo 2025, che in diciotto minuti porteranno il loro spaccato del tema attraverso il proprio vissuto. Quest’anno, accadrà nella splendida cornice del Teatro Toselli di Cuneo. La sua storia recente ci porta ai primi anni dell’Ottocento, quando, dopo la sua ricostruzione nel 1828, ospitò Re Carlo Felice. Un luogo suggestivo e ricco di storia in una città che può orgogliosamente rappresentare il concetto di R-esistenza.

Per TEDxCuneo 2025 è al lavoro un team di volontari con una grande passione per la propria città. Un’esperienza che nasce dal TED (Technology, Entertainment, Design) organizzazione privata non-profit fondata nel 1984 negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, la culla della tecnologia per eccellenza, con lo scopo di diffondere idee di valore, “ideas worth spreading”. Un’esperienza che si è progressivamente allargata ad altri campi e si è diffusa in tutto il mondo con eventi locali su licenza, chiamati TEDx per arricchire la propria comunità con momenti di incontro e condivisione.

Sono aperte le adesioni per diventare Partner di TEDxCuneo 2025, un’opportunità per le imprese e le attività del territorio che vogliano contribuire a rendere la città un luogo dove cultura e partecipazione alimentano la nascita di idee straordinarie.