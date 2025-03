San Michele Mondovì: grande festa per i cinque anni di Canile Rifugio 281

Non si poteva desiderare di più!

La pioggia non ha fermato quanti, domenica pomeriggio, sono accorsi in canile per festeggiare i 5 anni di Canile Rifugio 281.

Ospiti del canile, che hanno vissuto un’esperienza memorabile, ex ospiti de cani “di proprietà”, volontari, adottanti ed aspiranti hanno riempito il cortile e i boschi circostanti dimostrando ancora una volta che non c’è nessuna differenza tra un cane “di casa” e un cane “del canile”.

Ci sono ancora tantissime sfide che ci aspettano, ma da oggi abbiamo avuto la conferma che non saremo sole ad affrontarle, e questo per noi vuol dire molto. Grazie ancora di cuore da noi e dai nostri ospiti!