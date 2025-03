Alba: le luci delle torri illuminate lilla per la Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla”

Le luci delle torri medievali di Piazza Risorgimento ad Alba saranno di colore lilla nella sera di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 marzo dalle ore 19.00 alle 24.00, in occasione della Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla” per ricordare e sensibilizzare le persone sull’importanza della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

L’Amministrazione comunale ha aderito alla richiesta di Consult@noi e Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari per il sostegno all’iniziativa che pone l’attenzione su patologie come l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata "binge eating" diffuse soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, soprattutto femminile.

"Aderiamo convintamente a questa iniziativa – dichiara il sindaco e assessore alla Sanità Alberto Gatto - Secondo il Ministero della Salute, i disturbi del comportamento alimentare colpiscono principalmente la popolazione femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1. Tante famiglie affrontano questa sfida ogni giorno. Per questo abbiamo anche colto la proposta dell’associazione “Il Bucaneve odv”, che ringraziamo, per la collocazione di una panchina di colore lilla nell’area del Centro Giovani H-Zone. Sarà inaugurata sabato 15 marzo alle ore 15.00, ricorderà Irene Ferrero e sarà un simbolo permanente di sensibilizzazione verso queste patologie in un luogo frequentato da giovani".









G. D.